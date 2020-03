Sigue la catarata de denuncias por focos de infección del dengue en barrios de La Plata

El dengue se instaló en la Región es por eso que crece el temor entre los vecinos. En el WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) se reciben decenas de denuncias de situaciones que pueden transformarse en focos de infección de esta enfermedad que transmite el mosquito.

En la edición impresa de hoy del diario, una larga lista de zonas dieron cuenta de la problemática y hoy se sumaron otros cuantos reclamos. A continuación, las denuncias vecinales:

* En el barrio del Hospital Rossi, Carlos asegura que en 37 entre 118 y 119, las pérdidas de agua llevan varios días y que "está lleno de mosquitos y mugre".

* Analía sostiene que en 4 bis entre 529 y 530 un terreno lindero "es una mugre. Ya hice de todo en la Municipalidad y nadie me escucha". Además contó que "tengo un nieto de 7 años y tenemos temor al dengue".

* Una casa en estado de abandono en pleno centro fue denunciada por Graciela Vanini. "Sin ningún cuidado con el dengue, es lindera con un edificio y casas de otros vecinos", sostuvo el vecino de 44 entre 14 y 15.

* Elisa envió fotos de una enorme pérdida de agua en plena calle. Está en 64 y 22 hace meses, denunció. Es por eso que se pregunta: "¿y el dengue?".

* El depósito de autos secuestrados en la Comisaría 1era también es blanco de las denuncias. "Están en la calle tanto paralelo al cordón como en la vereda. Actúan como depósito de basura constituyéndose un foco de infección", sostuvo Gladys sobre la situación que puede advertirse en 54 entre 9 y 10, en el portón del fondo correspondiente a esa seccional platense del Centro.

* "Pastizales crecidos, zanjas tapadas, invasión de mosquitos y roedores". Ese es el panorama que plantea Enrico en su barrio de 525 y 24. "Por favor al municipio hagan algo. Nadie controla nada, estamos cansados de no ser escuchados", se quejó.

* María, de la zona de 133 entre 42 y 43, envió una foto en la que muestra su vereda llena de agua. En medio de las advertencias por el dengue, sabiendo la importancia de evitar el agua estancada, así está mi vereda", contó.

* Hubo escribió: "Curioso caño goteando al lado del cordón de la vereda de 17 entre 37 y 38, casco urbano".

* Fernanda es vecina de 42 entre 3 y 4 y asegura una casa "con tarros con agua sobre el techo, con mucha peligro por los mosquitos y el dengue". Además contó que "hace años que vivo solicitándole que los retire pero nada es posible". Las fotos que envió al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) son elocuentes.

* "Vivo en 151 entre 42 y 43. Sobre la calle 150 y a lo largo de varias cuadras hay un arroyo. Ayer en la pared de mi Iiving conté 46 mosquitos, a pesar de tener mosquiteros en casi todas las ventanas", sostuvo Natalia. Y agregó que "llamé al 0800 del municipio y no me quisieron tomar el reclamo". Pareciera que no saben que hay dengue en la ciudad. Ante mi insistencia me dijeron que llame a Salud, donde nunca jamás te atiende nadie". También manifestó que "el arroyo está sin mantenimiento hace mucho tiempo y los vecinos cuidamos para que no se reproduzcan los mosquitos pero el municipio se olvidó de tremendo arroyo".