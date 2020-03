Piquete en 12 y 51 de la escuela de Correas: sin agua, obras inconclusas y baños químicos

Quienes transitaron este mediodía por la zona de la Municipalidad se encontraron con una nutrida protesta. Los que se manifestaban eran padres, docentes y alumnos de la Escuela 108 de Ignacio Correas, que salieron a hacer visible su problemática edilicia en pleno inicio del ciclo lectivo.

Ayer no tuvieron clases porque, según denuncian, "es imposible dar clases en esas condiciones". No tienen agua potable, no hay baños y deben hacer sus necesidades en baños químicos y las obras prometidas no terminaron. Ese combo terminó en una asamblea que decidió que hoy se movilicen frente al Palacio Municipal.

"Necesitamos una respuesta y el compromiso firme de qué fecha van a estar terminadas las obras. Faltan baños, provisión de agua potable, una perforación a una napa potable, la construcción de un pozo absorbente y seguimos con baños químicos para adultos que no son aptos para chicos. Además no cuenta con mobiliario y pese a que tiene.doble jornada no hay cuchillos, platos ni utensilios para cocinar", explicó uno de los manifestantes.

Por otro lado confirmó que en ese establecimiento las clases no comenzaron y que ayer "sólo había 10 bidones de agua para 8 horas de jornada con treinta y pico de grados". Estos reclamos "se suman a un año de desidia del mal uso del fondo educativo", sostuvieron, a lo que agregaron: "No nos dieron respuestas. Queremos que se comprometan con una fecha en la que la escuela esté terminada".

En tanto, otro padre allí presente relató que "la movida surgió de una asamblea. Eran 120 días de obra y tenían que terminarla en mayo de 2019. Por eso reclamamos lo que corresponde", Y agregó: "Por las obras ampliaron la matrícula, pero no las terminaron y no hay lugar para que se sienten lodos los chicos".