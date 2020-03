Crecen los reclamos vecinales por agua estancada, altos pastizales y grandes basurales

El creciente número de casos de dengue confirmados por las autoridades municipales desata cada vez más reclamos de atención a posibles focos de la enfermedad.

En 119 y 525, de Tolosa, reclamaron por un baldío que tiene pastizales, basura y desde donde emanan olores nauseabundo. Aseguran que ya hicieron los reclamos oficiales ante la Municipalidad.

Por su parte, Nora Arias, dijo que en Villa Elisa hay “un reservorio de mosquitos. Las zanjas están tapadas y desbordadas en ambas manos, en 422 entre 22 y 23 de Villa Elisa. Desde abril del 2019 se realizan reclamos por parte de los vecinos a la delegación comunal, sin respuesta. ¿Hay que sentarse a esperar casos de dengue para que procedan?”.

En el centro de la Ciudad, la esquina de 7 y 59 es motivo de preocupación para la enorme cantidad de gente que circula por esa zona. “Absa, que tiene oficinas a pocos metros, no da respuestas. Hace días que estamos con un desborde cloacal que surge desde la vereda, por una tapa de inspección de la empresa. Con estas temperaturas y en pleno auge del dengue debe ser urgentemente solucionado”, dijo uno de los vecinos envió un mensaje a este diario.

En diagonal 74 y 30, afirman los frentistas, hay continuas pérdidas de agua que se unen con la de 30 entre 71 y 72 y con las dos que están en 72 entre 30 y 31.

En San Carlos hay otro foco de reclamos en 151 entre 42 y 43. Sobre la calle 150 y a lo largo de varias cuadras hay un arroyo. “Ayer -por el domingo- en la pared de mi living conté 46 mosquitos, a pesar de tener mosquiteros en casi todas las ventanas. Llame al 147 de la Municipio y no me quisieron tomar el reclamo, como si no supieran que hay dengue en la Ciudad”, dijo el vecino que se quejó por la situación planteada. Agregó el frentista que tampoco le tomaron la queja en el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

En 11 y45 plantearon que hay cocheras que se llenan de agua proveniente de las napas y con bombas se seca el agua , esto ocurre también en el teatro Argentino y en IOMA pero siempre queda agua y se llena de mosquitos. Desde el viernes que estoy llamando a la Municipalidad para ver si alguien nos puede asesorar porque fumigamos pero no logramos sacarlos. Llamé al 147, al 424-4827 no contesta y es fumigación. Después intenté comunicarme con Zoonosis y lo único que hacen es castraciones, ya no sé qué hacer”, indicó el vecino, desesperado en búsqueda de una solución que erradique un posible foco de dengue.

En tanto, en 133 y 52, frente a los talleres del ferrocarril de Gambier, los frentistas resaltan que “nadie controla los pastizales, no fumigan, y el descampado está lleno de recipientes. Estamos lejos de tener una protección sanitaria”.

Y en 87 entre 12 y 13 comentaron los vecinos que “la Municipalidad hizo una limpieza de zanjeos pero dejo la mugre y vemos que los pastizales están cada vez más altos”.

En la Ciudad ya hay 18 casos confirmados -ver página 14-.

En este contexto, desde la Municipalidad se informó que continúa el programa de fumigación reforzado en distintas localidades de la periferia platense y en sectores estratégicos del casco urbano. A su vez, personal del municipio realizó tareas de fumigación en los espacios parquizados e inmediaciones de las facultades de Psicología y de Humanidades, en el predio del ex BIM III, informaron fuentes oficiales.

