Madonna se cayó, dejó el escenario entre lágrimas y canceló otro show

La cantante Madonna canceló otro concierto más: plagada por las lesiones en los últimos tiempos, ahora la diva suspendió el show programado para el domingo por la noche en París.

“Lamentamos informar que el espectáculo de Madonna” está “cancelado debido a lesiones permanentes”, escribió la sala francesa Grand Rex en su página internet, sin dar mayores precisiones.

La cantante estadounidense de 61 años llegó a París el 22 de febrero en el marco de su gira “Madame X Tour” y tiene previstas presentaciones en Francia hasta el 11 de marzo.

Según el diario Le Parisien Madonna, que sufriría un desgarro de ligamento en una rodilla, mostró signos de debilidad tras caer de una silla durante su anterior concierto, en el cual estalló en llanto.

“Me duele mucho. Pero no quiero su piedad. Yo fui quien quiso hacer esta gira y la terminaré cueste lo que cueste”, dijo la cantante a sus fanáticos, de acuerdo con el diario. Uno de sus fans comunicó que incluso un bailarín tuvo que ayudarla a continuar el concierto luego de que, al final de “Vogue”, la diva no alcanzó la silla y cayó al suelo. “Un bailarín tuvo que ayudarla y durante la parte de Polaroid rompió a llorar y no pudo parar”, escribió un fan en un tuit, citado por el tabloide británico Daily Mail.