Crece la angustia y desesperación de los jubilados del IPS que no pueden cobrar sus haberes

La mayoría de los jubilados del Instituto de Previsión Social cobra sus haberes con tarjeta a través de los cajeros automáticos. Sin embargo, hay un porcentaje que todos los meses perciben su jubilación por la ventanilla del banco. Y debido a la cuarentena decretada por el Gobierno nacional como medida preventiva por la pandemia del coronavirus, las entidades suspendieron la atención al público y en consecuencia esos jubilados no sólo no cobraron sino lo que es peor, no saben cuándo lo harán.

"Si dicen que están cuidando tanto a los viejos, por lo menos a los viejos del IPS pareciera que no", le dijo a eldia.com Silvia, una jubilada que hoy tendría que haber percibido su jubilación y no tiene noticia de cuándo cobrará.

"Estoy llamando al IPS y no atiende nadie, lo que dijeron que el Banco Provincia iba a implementar una clave no está pasando, nadie nos dice cuándo vamos a cobrar", cuenta al borde del llanto. "Los que no tenemos tarjeta tenemos el mismo derecho que los que cobran por cajero automático", agrega angustiada, porque "tengo que comprar medicación y comida y ya no tengo con qué pagar".

"¿Qué hacemos si ya no tenemos más dinero?", se pregunta en la misma línea otra de las decenas de jubilados que llamaron esta mañana a este diario buscando una respuesta que no encuentran en los organismos que deberían dárselas.

"Yo tengo a mi hijo que me trae comida, que la paga él, si no me estaría muriendo de hambre en lugar del coronavirus", comenta Celia, otra jubilada en la misma condición.

Este diario se comunicó con el Banco Provincia para consultar sobre si se evaluaba la implementación de algún esquema alternativo para pagar a los jubilados que no tienen tarjeta y la última respuesta fue el viernes de la semana pasada, diciendo que iban a comunicar "la solución para usuarios sin tarjeta, en breve tendremos algo", sin embargo desde entonces no hubo ninguna información, mientras que fuentes cercanas a la Gobernación indicaron que "por ahora no" está previsto la implementación de algún plan de contingencia para que esos jubilados puedan cobrar sus haberes.