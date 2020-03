Impresionante: Google te permite meter un tigre o un tiburón en el comedor

Un nuevo truco de Google está revolucionando a niños y mayores estos días de cuarentena por coronavirus.

El programa permite jugar con realidad aumentada y tener animales en 3D en tu casa.

¿Cómo funciona?: Solamente hay que escribir el nombre del animal que deseas ver en el buscador y te aparece una caja en la que pone 'Ver en 3D'. Después de haber pulsado sobre el ícono se abrirá la cámara del celular y el sistema lo coloca dentro de tu casa.

Esta función es compatible con los sistemas operativos iOS y Android, teniendo como único requisito que el smartphone con el que se haga sea compatible con ARCore, que es el motor de realidad aumentada de Google.

It’s AR of the tiger!



If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq