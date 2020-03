"La mayoría de los clubes aprobaron el reglamento de la Superliga sin leerlo", dijo el presidente de Lanús

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, reconoció hoy que "la mayoría de los clubes" aprobaron el "exigente reglamento" de la Superliga "sin leerlo", y que "los problemas" con la entidad empezaron cuando San Lorenzo y Huracán lo "infringieron" pero no sufrieron la correspondiente quita de puntos.



"El reglamento (de la Superliga) era muy exigente y reconozco que la mayoría de los clubes lo aprobamos sin leerlo", reveló Russo en declaraciones a la Radio La Red en medio de la puja por el retorno de la Primera División a la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



"Dijimos 'lo vamos a cumplir' hasta que un día San Lorenzo y Huracán infringieron el reglamento y les iban a sacar seis puntos pero de un día para el otro lo corregimos. De ahí para adelante empezaron los problemas", explicó Russo, uno de los principales impulsores de la disolución de la Superliga creada a mediados de 2016.



"Teníamos aspiraciones de mejores ingresos", manifestó Russo, quien remarcó que para clubes como, por ejemplo, Lanús "es imposible seguir" con los niveles actuales de recaudación.



"Lanús cobra 1.700.000 dólares por año por televisión. Así es imposible avanzar y sostener la economía de los clubes", detalló.



El primer objetivo de la dirigencia es "renegociar" el contrato con las empresas Fox y Turner, al que le queda un año y medio de vigencia.



"Queremos negociar en buenos términos y con causas justas y si no tendremos que rescindir. Hay incumplimientos que podrían ser causal de rescisión", advirtió Russo.



En este sentido, Russo confirmó que el nuevo formato contempla dos partidos transmitidos por la TV Pública y se analiza la posibilidad de sumar uno más.



En cuanto a la idea de seguir con un campeonato de 24 equipos, lo que generaría un cambio en el sistema de descensos, el dirigente explicó que se buscó "una forma de no perjudicar a nadie".