Duro relato de la mamá de Renzo: "De bebé me lo traía con los brazos y la cola marcados"

"Cuando era bebé me lo traía con los ojos, mejillas, brazos y cola marcados. Decía que se golpeaba porque era un chico. Ha tenido derrames en los ojos. Estando conmigo no se golpeaba". Esa parte del testimonio de Angela Donato fue uno de los momentos más tensos del juicio oral que se lleva a cabo en los tribunales platenses por la muerte de Renzo Villanueva, el niño de 7 años y con síndrome de Down que murió en 2017 tras caer desde un balcón en un edificio céntrico platense.

Sin poder frenar el llanto, la madre del niño no dudó en apuntar a su ex pareja y padre del niño, Diego Villanueva que está acusado junto a Rosa Martignoni de haber matado al niño.

En la primera jornada del juicio la madre de Renzo dijo que "desde el primer momento" supo que su hijo "no se tiró" y aseguró que el padre "no era cuidadoso" con él.

"Diego jamás fue cuidadoso con Renzo. Cuando era bebé me lo traía con los ojos, mejillas, brazos y cola marcados. Decía que se golpeaba porque era un chico. Ha tenido derrames en los ojos. Estando conmigo no se golpeaba", relató la mujer entre lágrimas.

Vestida con una remera blanca que decía "Renzo" y llevaba el dibujo de unas alas en la espalda, Donato recordó ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 platense, que vivió "siete años en dúplex con escalera caracol" y que su hijo "jamás se cayó".

Y continuó: "A Renzo no le gustaban las alturas, sabía cruzar por la peatonal, era cuidadoso, estructurado y obediente. Jamás lo reté. Era un nene que jamás se portaba mal. Era perfecto: bueno y obediente".

La madre del niño recordó que contaba con los servicios de un acompañante terapéutico para su hijo, pero explicó que no por él sino "por los demás nenes". "Los informes pedagógicos dicen que era obediente, cariñoso y extrovertido. No era de salir corriendo. No tomaba decisiones impulsivas. Caminaba a la par mío y me tomaba la mano para cruzar", detalló Donato, tras lo cual afirmó que su hijo "era cuidadoso de su cuerpo" y que "se le enseñaba que sus acciones tenían consecuencias".

A lo largo de su declaración, Donato siempre se refirió al día del hecho como al día del "asesinato" de su hijo y lloró desconsoladamente cuando rememoró lo sucedido.

Por su parte, el padre de Renzo permaneció sentado e inmutable a lo largo de la declaración, mientras que su pareja lloró cuando escuchó a la madre del niño contar cómo se enteró de lo que había ocurrido esa noche.

Ambos acusados llegaron al debate bajo arresto domiciliario, beneficio del que gozan desde el año pasado.

El hecho que se ventila en el juicio ocurrió alrededor de las 20 del 10 de octubre de 2017, en un edificio situado en la calle 9, entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata, cuando Renzo cayó desde el balcón del 7° piso "A" y murió a consecuencia de los golpes.

En la instrucción de la causa, el fiscal platense Marcelo Romero ordenó que se realice la reconstrucción del hecho con un muñeco que fue construido con la altura y el peso que tenía el menor al momento de su muerte.

"Cuando se aplicó un impulso al muñeco para arrojarlo por el balcón, el muñeco cayó cerca del lugar donde realmente impactó el cuerpo del niño; lo que no sucedió cuando se simuló una caída accidental con el muñeco", detalló el informe pericial.

Además consignó que "para que el charco hemático quede situado en el lugar del piso del estacionamiento (donde cayó Renzo) necesariamente el cuerpo que la generó debió tener una velocidad inicial, producto de un impulso, del que no puede establecerse fehacientemente su etiología".

El informe descartó que el niño haya podido treparse a un andador o un ventilador y de este modo haber perdido equilibrio y caer desde el balcón.

En sus declaraciones indagatorias, los dos acusados argumentaron que el niño jugaba en una habitación que da a un patio interno cuando presuntamente se le cayó un juguete y por eso se habría asomado por la ventana, perdió equilibrio y se cayó.