Emotivo homenaje a Braian Toledo en el CENARD

La Federación Atlética Metropolitana (FAM) homenajeó esta tarde en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) de Buenos Aires al fallecido ex campeón olímpico juvenil, Braian Toledo, con motivo de cumplirse el décimo aniversario de su primer récord mundial Sub 18 en lanzamiento de jabalina en esa misma pista.



El periodista Gustavo Montes condujo el emotivo acto que se llevó a cabo en el escenario del barrio de Núñez y que contó con la asistencia de la novia del infortunado deportista, Sofía Lamarque.



También estuvieron representantes del Comité Olímpico Argentino (COA), de la Secretaría de Deportes de la Nación y del área de Deportes de la Municipalidad de Marcos Paz, de donde era oriundo Toledo.



En esa misma pista en la que fue reconocido y en la que se colocó una plaqueta conmemorativa, Braian estableció una marca de 83,84 metros el 13 de febrero de 2010, para alcanzar el récord Sub 18 de lanzamiento de jabalina.



Toledo falleció el pasado jueves 27 de febrero, a los 26 años, como consecuencia de un accidente automovilístico en su ciudad natal, Marcos Paz, mientras transitaba con su moto.



El lanzador argentino obtuvo la medalla de bronce en jabalina en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, con apenas 18 años.



Braian también obtuvo el título en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 y fue campeón en el Sudamericano de Atletismo en Asunción 2017.

HOMENAJE DE FAM A BRAIAN TOLEDO. pic.twitter.com/EjcvrRl7ZY — Federacion Atletica Metropolitana (@webfamok) March 7, 2020