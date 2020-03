Vélez se sube al podio de la Superliga en la despedida de Heinze

Vélez Sarsfield goleó esta noche a Unión de Santa Fe por 3-0 de visitante en la despedida del director técnico Gabriel Heinze y terminó por diferencia de gol en el tercer puesto de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



La última victoria en la era del "Gringo" se construyó con tantos de Lucas Janson y Lucas Robertone, a los 21 y 23 minutos del primer tiempo, y de Maximiliano Romero a los 29 de la segunda parte.



Después de dos años y tres meses -firmó el 12 de diciembre de 2017-, Heinze deja la conducción técnica de Vélez con un balance de 31 victorias, 22 empates y 18 derrotas en 71 partidos, lo que arroja una efectividad del 54 por ciento.



El "Fortín" cerró esta Superliga con 39 unidades en zona de clasificación para la Copa Libertadores 2021, sólo por debajo del campeón Boca Juniors y River Plate.



Unión, en cambio, acabó con 27 unidades en el 16to. puesto, con la preocupación de haber sumado el tercer partido consecutivo sin vencer en su estadio 15 de Abril.



Vélez llegó a Santa Fe con una propuesta muy ofensiva, decido a llevarse los tres puntos para darle un buen cierre al ciclo. El "Gringo" juntó a Robertone, Thiago Almada, Agustín Bouzat, Janson y "Maxi" Romero con la intención de ser un equipo agresivo.



Producto de la decisión de recuperar la pelota cerca del arco rival llegó la apertura del marcador, cuando Janson anticipó una mala salida de la defensa de Unión y quedó cara a cara con Sebastián Moyano, a quien venció con un certero disparo de derecha.



Enseguida, dos minutos después, el partido quedó virtualmente definido con un remate de media distancia de Robertone que ingresó por la parte alta y central del arco "tantengue".



Es que si bien quedaban 67 minutos de juego, la ventaja siempre pareció excesiva para un Unión sin contundencia en ataque para aprovechar los espacios que dejaba Vélez por su planteo ambicioso.



En el segundo tiempo, el equipo de Liniers le dio mayor resguardo a su arquero Lucas Hoyos y apostó por una contra para ampliar la ventaja, que consiguió en la mejor jugada individual de la noche.



Romero recibió de espaldas al arco, eliminó la marca de Franco Calderón con un giro, punteó la pelota para dejar fuera de acción Jonathan Bottinelli, eludió a Moyano con una gambeta larga y definió con un derechazo cruzado al segundo palo. Golazo.



El próximo fin de semana ambos comenzarán su participación en la Copa de la Superliga: Vélez, que debe buscar un DT, visitará a Independiente el sábado a las 15.30 y Unión recibirá a Arsenal, el domingo a la misma hora.



Síntesis



Unión (Santa Fe): Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Federico Milo; Ezequiel Bonifacio, Javier Méndez, Jalil Elías y Javier Cabrera; Fernando Troyanski y Walter Bou. DT: Leonardo Madelón.



Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De los Santos, Lautaro Gianetti y Luis Abram; Tomás Guidara, Lucas Robertone, Thiago Almada y Francisco Ortega; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.



Goles en el primer tiempo: 21m. Janson (VS) y 23m. Robertone (VS).



Gol en el segundo tiempo: 29m. Romero (VS).



Incidencia en el segundo tiempo, al comenzar, Emanuel Cecchini por Méndez (U); 22m. Martín Cañete por Elías (U); 25m. Mauro Pittón por Almada (VS); 34m. Braian Álvarez por Bonifacio (U); 38m. Lucas Orellano por Bouzat (VS) y 43m. Tobías Zárate por Romero (VS).



Amonestados: Calderón, Milo, Bonifacio y Blasi (U). Ortega y Abram (VS).



Árbitro: Silvio Trucco.



Estadio: Unión de Santa Fe.