En la Región, comercios y pymes piden medidas de ayuda frente al “parate”

Entre los empresarios pymes y comerciantes de nuestra región reina la desazón ante un escenario “dramático” en el que, a la recesión que arrastra la economía argentina desde hace más de dos años se le suman las medidas para mitigar la propagación del coronavirus que, para algunos sectores, significaron un golpe de knock out, aseguran. Turismo, comercio, gastronomía, pequeñas pymes industriales y servicios son solo algunos de los rubros más castigados por la cuarentena obligada ante el avance del COVID-19.

Por eso, algunos elogios que esbozaron a las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández respecto de extender la cuarentena para cuidar a la población ante la crisis sanitaria, se contraponen con la “escasa ayuda y medidas concretas” para que pymes y comercios sostengan su trabajo o, al menos, el pago al personal, en especial desde actividades que fueron condenadas a bajar sus persianas al público.

Empresarios locales y representantes de cámaras que agrupan a pymes y comercios locales y provinciales cuestionaron los efectos económicos en algunas actividades, sentenciando que para algunos esta cuarentena los llevará a la quiebra.

Piden postergación del pago de impuestos y préstamos a tasa cero para sueldos

Por eso, entre algunas medidas y la situación económica agobiante reclaman postergación del pago de impuestos, préstamos a tasa cero para pagar sueldos a empleados y habilitar el trabajo en algunos sectores que no pueden funcionar solo en modo “home office” -con todas las precauciones del caso por la pandemia-, además de flexibilizar algunas situaciones contractuales particulares para los rubros que hoy no pueden facturar.

Por eso, desde algunas empresas plantean que por ahora el Estado “no está acompañando como se espera” al sector de las pymes, que es el responsable de la mayor parte de la actividad económica del país y el que genera más empleos.

CASOS

El turismo es sin dudas el rubro más golpeado en esta crisis. Desde el mayor operador turístico de la Ciudad, que funciona como un “mayorista” de las agencias locales y regionales, Aero La Plata, su director, Federico Carassale, advierte que “hoy tanto nosotros como las agencias tenemos cero facturación y es uno de los rubros más afectados o el más afectado, porque otros que hoy tienen problemas, como restaurantes o gimnasios, cuando esto pase van a tener gente desde el primer día que se levante la cuarentena. En cambio, la venta de pasajes creemos que va a tener un período de entre 4 a 8 meses, según proyectamos, para que la gente tenga la confianza suficiente de poder volver a viajar. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme para sobrevivir. Las pequeñas agencias tienen costos más chicos pero difíciles de afrontar, y las más grandes, con más empleados y mayor estructura edilicia y tecnológica, tenemos dificultades más grandes”.

El experimentado operador turístico le explicó a EL DIA que “el foco está puesto en cómo mantener los equipos de trabajo, tratar de no reducirlos, y ponernos a ‘hibernar’, es decir, funcionar con lo mínimo y esperar a que llegue la ‘primavera’. En ese contexto, “necesitamos la comprensión y la colaboración del Estado, y que se entienda que no le pedimos dinero, sino que comprenda cuál es la situación, que no nos presione con la cantidad de impuestos descomunal con la que ya nos presiona, y que nos ayude flexibilizando algunos acuerdos laborales, para reducir la jornada sin estar en infracción, la carga salarial y mantener el trabajo. Pero si nos siguen forzando como hasta ahora, que no ha llegado ninguna medida concreta -porque solo nos hablan de un crédito al 24 por ciento para pagar sueldos que para algunas empresas es directamente quedar en la quiebra, aunque es solo un anuncio- lo que más necesitamos es que nos bajen la carga fiscal y los acuerdos laborales, y también cada uno tener la prudencia y sabiduría para saber cómo sobrevivir en los próximos meses. Así está el mercado de viajes, ya sea hoteleros, agencias, cruceros, compañías aéreas y operadores mayoristas”.

Desde la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata (PULPA) advirtieron que agrupan a más de 150 pymes de la Ciudad y dan trabajo a unas 4 mil personas y le piden a los gobiernos nacional, provincial y municipal que otorguen créditos a tasa 0 por ciento para pagar sueldos, alquileres y proveedores, y devolverlos una vez que se normalice la situación.

Para el sector de la construcción, las pymes locales agrupadas en APYMECO (Asociación de pymes Constructoras), el presidente de la entidad, Jorge Del Río, le describió a este diario un panorama sombrío del sector. “Consideramos como desafortunados e hirientes los conceptos de ‘miserables’ y ‘les tocó el momento de ganar menos’, con los que nos increpó el Presidente, cuando en las pymes lo que prima es la solidaridad y acompañamiento, porque todos nos conocemos de cerca y ganar menos es una entelequia. La rentabilidad, para las pymes es un recuerdo del pasado lejano”.

Agregó: “El panorama de equilibrio económico de las pymes de la construcción, previo a la pandemia, ya era crítico; con largos años de profunda recesión, varios meses de incumplimiento en el pago de los certificados de obras públicas, conflictividad laboral y gremial, tasas de apalancamiento financiero imposibles de convalidar, además de cargas sociales e impositivas que por su desmesura expulsan las inversiones. A pesar de estas condiciones seguimos gestionando en la adversidad a la espera de políticas de desarrollo más adecuadas y sustentables”.

Por la crisis del coronavirus el dirigente del sector de la construcción explicó que piden “el diferimiento del pago de Ingresos Brutos por un período de al menos 90 días -ayer se anunció la postegarción de la 3ª cuota, ver pág. 3-, entrega de certificados negociables de obra pública provincial con acuerdo de descuento en el Banco Provincia a tasas razonables; diferimiento del impuesto inmobiliario y automotor por un período de al menos 90 días,; habilitar línea automática de descubierto en cuenta corriente minimizando los requerimientos y aplicando tasas razonables y compatibles con la producción; préstamos del Banco Provincia a tasa 0 por ciento para pago de sueldos durante el aislamiento, y gestionar igual condición ante bancos privados mediante el Banco Central; compensación del pago de los sueldos improductivos con impuestos nacionales y suspensión integral del pago de cargas sociales durante el período de aislamiento social”, entre otras medidas.

RECLAMOS Y PROPUESTAS

Cristian Wertmüller, vicepresidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), sostuvo ante este diario que “dentro de una situación compleja, los sectores que pueden trabajar les va bien, como carnicerías, almacenes y pequeños comercios, tienen mucha demanda; pero la gran mayoría está todo parado. El comercio está muy complicado porque está cerrado. Ahora empiezan a tener que pagar alquileres, servicios, sueldos, impuestos y no todos pueden acceder a la línea de crédito que ofreció el Gobierno porque algunos no tienen blanqueada a toda su gente, pero eso es un problema sistémico por más que haya políticas de fomento, por eso al darte crédito en base a la masa salarial se ve lo endeble que es la estructura de una Pyme pequeña. Está bien priorizar a la salud en este contexto, pero no habría que desantender al sector productivo. Los bancos deberían postergar vencimientos de créditos, la recuperación no se va a dar de un día para el otro. Un comercio de ropa que está cerrado o una pequeña fábrica que puede producir, pero no salir a vender, ¿cómo hacen para subsistir?”.

En tanto, Diego Piancazzo, presidente de la Cámara de Comercio de La Plata, sostuvo ante este medio que “el comercio platense no está ajeno a lo que pasa en el resto del país. También pymes y mipymes que no saben cómo le van a pagar los sueldos a los empleados. Por eso pedimos créditos a tasa 0 para pagar sueldos, porque lo que ofrecen en el Gobierno a tasa del 24 por ciento anual, no sirve. Ya se están desdoblando pagos de alquileres, entre otros rubros. Por eso pedimos un crédito equivalente a la masa salarial a tasa cero, con un período de gracia y a devolverlo en un año, para que los que dan empleo puedan pagar sueldos. También medidas urgentes respecto a los impuestos, en ningún momento se habló de diferir pago impositivos y en algunos casos, eliminarlos. Esas son las dos medidas más importantes. Los empresarios y comerciantes con sus puertas cerradas no tienen cómo pagar sueldos. No es como dijo el Presidente, eso de ‘muchachos ahora les toca ganar menos’, porque venimos de una crisis muy prolongada donde se vienen cayendo las ventas mes a mes y nadie es ajeno a esto.

Frente a este cuadro complejo, explicó: “Los empresarios tienen que sacar plata de su bolsillo porque las empresas están dando pérdida y buscan mantenerlas ya que creen que esto se puede revertir. Pero en esta situación y con el efecto colateral de la pandemia muchas van a tener que cerrar. En Argentina el 70 por ciento del empleo en blanco lo dan las pymes, y si cierran mucha gente se quedará sin empleo y sin sueldo. Por eso el Gobierno no tiene que beneficiar solo a un sector, tiene que ayudar a las pymes”.

Gustavo Celestre, presidente de la FELP, le dijo a EL DIA que “la preocupación de las cámaras empresarias y centros comerciales es que el discurso del Presidente se ha olvidado de las pymes, que representamos el 80 por ciento del trabajo genuino y hay dos o tres rubros (alimentos, ferretería y farmacia) que no están mal, pero el resto, como indumentaria, gastronomía y muchos más que con este cierre obligatorio no sé cómo van a afrontar los compromisos, tras cinco años muy flojos y ahora están mucho peor. Necesitamos una asistencia rápida para pagar sueldos, alquileres, servicios”.

Apoyamos las medidas sanitarias, pero al sector que representamos aún no nos llegaron

Por eso el dirigente empresario pidió “acompañamiento de la banca, con líneas de créditos a tasa cero y con un período de gracia destinado a cubrir obligaciones salariales; aplazamiento de todos los vencimientos por 90 días; flexibilización de requisitos bancarios, de acuerdo al actual contexto socio económico; eximir del pago de cargas sociales de todo el personal para sostener el empleo. Respecto de las tarifas de los servicios públicos, solicitamos que se cobren de forma estricta y sólo lo que se ha consumido de forma real (sin impuestos ni mínimos), y se renegocien las potencias obligatorias contratadas en función de los días trabajados y cerrados. Ante la reimplantación del clearing bancario, requerimos que se habiliten líneas de sobregiro y descubierto para evitar el rechazo de cheques con una tasa mínima límite dispuesta por el Banco Central; reducción de la alícuota en la tasa de seguridad e higiene y utilización del crédito fiscal para el pago de impuestos y tasas nacionales y provinciales”.

A LOS BANCOS

Al respecto, el presidente de la Confederación General Económica (CGE), el platense Roberto Marquinez, respaldó la decisión del Gobierno de prorrogar la cuarentena, pero sostuvo que “si los bancos no reaccionan de manera solidaria, estamos complicados. Ante la situación económica que se agrava pedimos alejar mezquindades y otorgar créditos a tasa cero para el pago de salarios.”

El empresario explicó que “hoy las pymes abren sus comercios, brindan sus servicios, trabajan la tierra y encienden sus máquinas para que el pueblo argentino pueda sobrellevar el período de aislamiento sin privaciones, junto con los trabajadores arriesgan la salud, muchas veces a pérdida, porque tienen puesta la celeste y blanca”.

Desde CALPO, su presidente, Marcelo Mancuso le dijo a este diario que “con respecto a la salud venimos un paso adelante, también en las medidas para los que menos tienen. Pero las pymes venimos ya en una situación crítica, con empresas que cumplen un mes de facturación cero y otras que apenas están al día, y así como están no pueden pagar deudas tomadas ni sueldos. Pedimos medidas paliativas para que nadie tenga que dejar gente en la calle, aunque sea difíciles de implementar, pero hay que buscarle la vuelta, porque no veo que en el plan de combatir la pandemia se haya tenido en cuenta a las pymes. Apoyamos las medidas sanitarias, pero el sector que representamos aún no ha sido tocado efectivamente por ellas y dada la real ubicación en la escala económica, es fácil observar la mínima capacidad de sostenerse en pie, de mantener a su personal, de tributar regularmente y de no bajar las persianas”.

En tanto, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), el bonaerense Daniel Rosato, remarcó la voluntad y el esfuerzo del sector para no despedir personal de sus fábricas considerando la situación crítica por la que atraviesa el pueblo argentino. En ese mismo camino, las fábricas manufactureras propusieron un shock de medidas que maximicen los beneficios de las decisiones oficiales con un respaldo a las pymes para que garanticen el pago de salarios, se mantenga el consumo esencial y aseguren la vitalidad del sistema productivo a la espera de la reactivación para colaborar de manera fundamental en la paz social.

“Desde el IPA pedimos créditos a tasa del 0%, con devolución en 24 meses y 90 días de gracia desde la finalización de la cuarentena, con el objetivo de destinarlo al pago de salarios y a capital de trabajo que solventen los cheques emitidos y que en la actualidad no cuentan con la cobertura por la falta de ventas. La medida busca evitar la ruptura de la cadena de pagos”, explicó Rosato a este diario.

En definitiva, la iliquidez, el corte de la cadena de pagos, la paralización productiva de aquellos sectores que no son estratégicos para la lucha contra el virus y la falta de una visión realista, estratégica y solidaria por parte del sector bancario asfixian a todas las pymes y comercios sin excepción, sostienen los hombres de empresa.

90% METALÚRGICOS La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) afirmó que ese porcentaje del entramado del sector tiene sus fábricas paradas por las necesidades del aislamiento obligatorio, por lo que solicitaron también créditos al 0 por ciento La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) afirmó que ese porcentaje del entramado del sector tiene sus fábricas paradas por las necesidades del aislamiento obligatorio, por lo que solicitaron también créditos al 0 por ciento