Las ART deberán cubrir el tratamiento de los trabajadores exceptuados de la cuarentena

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, defendió hoy las medidas laborales implementadas para preservar la salud de la población frente al avance del coronavirus y consideró que la pérdida de empleos entre marzo y abril "no es extraordinaria", comparada con el mismo período del 2019.



Al exponer a través de videoconferencia ante la Comisión de Trabajo de la cámara alta, Moroni apuntó que el gobierno tuvo como primer objetivo frente a la pandemia "mantener la salud de la población" y, en segundo lugar, se buscó priorizar la continuidad de las "actividades esenciales que hacen al mantenimiento de la comunidad".



En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, el ministro detalló que el número de desvinculaciones entre marzo y abril fue de 45 mil casos y afirmó: "Es una cantidad similar a las que se produjeron en el mismo período de 2019”.



Por otro lado, Moroni anticipó que el Poder Ejecutivo publicará entre esta noche y mañana un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar la cobertura de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) al coronavirus, haciendo hincapié en los trabajadores de la salud.



Adelantó también que el pago del Ingreso Familiar Extraordinario (IFE) -para asalariados de menores ingresos y personas sin trabajo formal- “se prorrogará en el caso de que la situación así lo exija”.



Sin embargo, reconoció que “es un universo complejo” el que aplica para recibir el IFE, no sólo por la cantidad de personas, sino también porque “hay un sector que está formado por trabajadores informales que no reciben planes o que a veces tienen trabajo en blanco y a veces no”.