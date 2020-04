Con limitaciones y extremando la higiene, los talleres mecánicos volvieron a trabajar en la Región

El aislamiento social, obligatorio y preventivo que estamos viviendo en nuestro país por el avance del coronavirus (COVID-19) entró en una nueva fase en la jornada de ayer. Si bien la mayoría de las personas sigue sin poder circular por las calles, se agregaron nuevos rubros exceptuados y uno de ellos es el de los talleres mecánicos y las gomerías.

Por este motivo, en nuestra región fueron varios los lugares encargados de reparar automóviles y motos que volvieron a trabajar, aunque algunos lo hicieron con las persianas bajas. Obviamente que todos extremaron las medidas de higiene para evitar contagiarse del virus que está acechando al mundo entero.

Según señala el punto 4 de la “Decisión Administrativa 490/2020”, están exceptuados “talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas” para que pueda trabajar “exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente”.

Uno de los talleres que abrió sus puertas en la Ciudad es el que está ubicado en 66 y 27 (“Los Tilos”), el cuál se especializa en suspensión y tren delantero. Este medio se acercó hasta el lugar y habló con Ezequiel, quien relató: “A la mañana no vino nadie. Me han llamado la semana pasada clientes, me mandaron mensajes, pero primero quería saber como venía el primer día. Seguramente los llame para que vayan viniendo”.

Al ser consultado por cómo vivió los días de cuarentena sin poder abrir el taller, aseguró: “Fueron complicados los días sin trabajar y que nos tuvimos que quedar en nuestras casas. Hay una realidad, todos tenemos una pequeña reserva economía y llegó un momento en que se terminó y se puso difícil. Aparte creo que se abusaron en los precios en muchos lados. Aumentó demasiado en verdulerías, por ejemplo”.

Por último, afirmó que le parece bien que el Gobierno Nacional los haya incluido como un rubro necesario en medio del aislamiento por el COVID-19: “Creo que por ahí algunos autos exceptuados necesitaban algunas reparaciones y también la necesidad de trabajar. Estuvo correcta la decisión que tomaron”.

En la localidad de Lisandro Olmos, un taller ubicado en 44 y 185 (“Taller Cammertoni”) también volvió a trabajar tras haber tenido que cerrar en el inicio de la cuarentena. Juan Pablo, uno de los talleristas del lugar, contó: “La actividad es más bien limitada, con poco movimiento de clientes, aunque se espera un repunte. Han llamado clientes de fábricas y tuvimos que decirles que no vengan. Estamos dando prioridad a personal policial, del servicio penitenciario, de salud”, y agregó: “Atendemos en todo caso según la urgencia”.

El técnico explicó que si bien en el local la cuestión de la higiene es algo habitual, por la pandemia del coronavirus se han extremado al máximo las medidas sanitarias, por lo que se han provisto de alcohol en gel, barbijos, máscaras, guantes y pulverizadores para protección de todos los que trabajan en el lugar.

Además, el taller ha cerrado su acceso frontal y sólo dispuso un acceso lateral “para evitar un eventual rejunte de personas” y protegerse tanto ellos como aquellas personas que necesitan de sus servicios. “Se los atiende en la puerta y se evalúa la urgencia del caso”, sostuvo.

varios volvieron a trabajar, pero a portón cerrado

En nuestra región fueron varios los talleres que volvieron a la actividad “a portón cerrado”. Esto se debe a que, como se indicó anteriormente, solamente pueden asistir a aquellos que están exceptuados.

Un ejemplo de esto es el taller ubicado en Avenida 131 y 523 (“El Ángel”). Mariano, su dueño, habló con este diario y contó: “Autorizaron a los talleres a abrir con un universo muy bajo de clientes. Solamente se puede atender a los exceptuados; no puedo repararle el auto a un carpintero, por ejempleo, porque no es trabajo esencial. Lo que decidí en el primer día fue abrir mi negocio con mis empleados para hacer limpieza y ordenar. E ir acostumbrándonos a trabajar con el protocolo de sanidad”.

Al ser consultado sobre cómo ve la posibilidad de tener trabajos estos días de cuarentena, indicó: “Como tengo un taller donde le reparo a Gobernación, eso los voy a continuar. Después no puedo reparar un auto de alguien que se acerque y no tenga permiso. Estoy a portón cerrado, que es lo que recomendaron, sin sala de espera. Todo online”.

Por último, y al tener empleados a cargo, contó: “Esto es algo que recién está empezando y por eso empecé a sondear. Estos días que estuvimos en cuarentena fue un golpe duro para mí y mis empleados. Estoy tratando de gestionar un crédito por medio del banco al 24% para poder hacer frente a los sueldos del mes próximo”, y cerró: “Hay que ir despacio y acomodándose a estas nuevas medidas”.

la venta de repuestos, bajo la modalidad puerta a puerta

Según especifica la “Decisión Administrativa 490/2020”, la cuál incorporó excepciones a la cuarentena a partir de esta semana, la “venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas” solamente puede llevarse a cabo “bajo la modalidad de entrega puerta a puerta” y “en ningún caso podrán realizar atención al público”.

Por este motivo, las casas de repuestos de la región continúan con las persianas bajas para el público en general y están en contacto con los diferentes talleres de manera telefónica. Su labor, obviamente, es esencial para que los mecánicos pueden brindar la mayoría de sus servicios.

Las casas de venta de repuestos sólo pueden vender bajo la modalidad puerta a puerta