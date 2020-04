Cufré íntimo: su salida de Lobo, la 11 de Verón en su museo y la anécdota con Maradona

El ex jugador de Gimnasia Leandro Cufré, hoy viviendo Guadalajara, México, se refirió a la polémica salida del Lobo durante la era Madelón luego de haber regresado en plenitud futbolística desde Europa, mostró su museo de camisetas entre las cuales se encuentra la 11 que Juan Sebastián Verón utilizó en el Inter y además contó una anécdota que atesora con Diego Maradona, mediante una entrevista realizada por el medio “Superplatense”

SU SALIDA DEL LOBO

“Tenía un propuesta en Herta de Berlín para seguir dos años más. Yo hablé con el presidente de Gimnasia de ese momento y le ofrecí volver, quería volver a mi club con 31 años, tenía propuestas de Zaragoza y Niza. Pero era el momento de regresar y me dijo que sí. Yo ni miré contrato ni nada, armé toda la mudanza y fui”

“En la primera entrevista que tuve con el entrenador, me dijo que no me había pedido. Cuando llego me dice: 'hola que tal, no te pedí'. Ante eso, con todo lo que significaba una mudanza internacional, llegué a mi casa y dije ‘me voy’. Me podría haber dicho 'me gustó que vengas, qué bueno, la vas a pelear'. Y no había problemas pero no vi interés. Me buscaron River, Racing y Newell's en ese momento y dije que no jugaba en otro equipo en Argentina que no sea Gimnasia, así que volvería a Europa y me llamaron de Croacia y me fui al Dínamo Zagreb. Me quedé muy mal, pero bueno, es una etapa ya superada”

EL MUSEO DE CAMISETAS Y LA 11 DE VERÓN

“Entre camisetas de Totti, Samuel, Camoranesi, Cambiasso, Burdisso, aparece la de Juan Sebastián Verón en su museo: "Tengo una de Juan Sebastián, entre las del Inter", comentó al mostrarla y agregó que “y la de Chirola Romero cuando estaba en Betis y la de Gimnasia, que no puede faltar, es la que debuté. Nunca me interesé tanto en el intercambio de camisetas, pero con compañeros de selección o conocido las iba cambiando y ahora que estamos fijos en Guadalajara decidí armar el museo, son muchas historias”

EL GESTO DE MARADONA

“A Diego lo amamos, es fútbol. A nadie le interesa lo que hizo en su vida privada. Yo lo quiero mucho, nos conocimos en Ezeiza cuando entraba con la Selección y tuvo un gesto increíble cuando estaba en Roma en 2005. El se había cruzado con unos gemelitos en un aeropuerto que tenían que operar de la vista y trató de comunicarse con salvatore Bagni, un ex compañero de Napoli y él se comprometió a recaudar fondos para la operación,a través de Diego. Pasaron 5 meses y me llama salvatore para avisarme que se estaba aterrizando Diego en Roma y que juntara al equipo y avisé a Totti y a Cassano que eran los que más habían colaborado y Diego vino en persona a agradecer el esfuerzo que habíamos hecho. Y nosotros le agradecimos a él por ese acto maravilloso. Después de unos meses el nene pudo ver y fue una alegría enorme. Fue grandioso todo, Diego tiene un corazón enorme y valoro mucho lo que hace en Gimnasia.Todo hace de corazón”