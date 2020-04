La inflación no se toma descanso: 3,3 por ciento en marzo; 48,4 por ciento en doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy que la inflación registrada en el mes de marzo fue de 3,3 por ciento, por encima de lo previsto, con alzas en los rubros educación, comunicaciones y alimentos y bebidas. De esta manera en los últimos doce meses el crecimiento es de 48,4 por ciento.

Las subas en los alimentos y bebidas se ubicaron en el 3,9 por ciento, pero el golpe más fuerte estuvo en el rubro Educación, con el inicio de las clases: los colegios privados aumentaron un 17,5 por ciento. Con la cuarentena que tiene un vilo al país, las subas en el rubro alimenticio llevará la próxima medición a niveles poco felices.

Días atrás el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). había determinado que.la inflación era de 2,6% de acuerdo a la estimación mensual. De esta forma, para este instituto el alza de precios iba a acumular un 7,6% en lo que va del año y un 45,7% en los últimos doce meses, el menor registro anual desde fines de 2018, informó la UMET mediante un comunicado. Las cifras de hoy se ubicaron por encima.

El domingo pasado el presidente Alberto Fernández había considerado que la inflación "no debería ser el problema en el tiempo que viene. Si la Organización Mundial de Comercio dice que esa actividad puede caer hasta un 38%, la verdad es que se va a caer todo el consumo. Si es así, la lógica sería que la inflación se frene o caiga. Habría que esperar más desinflación que inflación".



En declaraciones periodísticas, el jefe del Estado consideró que “después del coronavirus habrá que barajar y dar de vuelta, es otra historia. Lo que Argentina va a necesitar va a ser algo más parecido a un Plan Marshall que a un plan de contención de la inflación".



Fernández amplió que "la inflación actual es lo que algunos economistas llaman 'inflación autoconstruída', de expectativas, las peores expectativas, las de la especulación. Implica decir 'aprovechemos ahora que es el momento porque no sé qué va a pasar mañana. Vendamos el alcohol en gel a precios siderales porque lo van a necesitar mucho. Multipliquemos por dos o por tres su precio'. Ahí el Estado debe plantarse y ponerse firme. No es una inflación con lógica económica, es absolutamente especulativa".