Pepe Mujica: "Si le pido a los otros que pongan y yo no pongo, es un poco careta ¿verdad?"

Si hay un dirigente político reflexivo en la Región, ese sin dudas es José "Pepe" Mujica. El ex presidente de Uruguay suele ser franco en sus declaraciones, pero no confrontativas, buscando precisamente la razón por sobre la emoción.

Algo de eso tiene una frase que dejó y que, aunque no estuvo dirigida de manera directa a la clase política argentina, bien le podría corresponder: "si le pido a los otros que pongan y yo no pongo, es medio careta ¿verdad?".

En declaraciones a la prensa, y refiriéndose al Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández, indicó que "le tocó bailar con la más fea" a poco de haber asumido, en alusión a la pandemia por el COVID-19. "Intentó dar una respuesta fundamentalmente por predicciones de carácter técnico-científicas. Pero ni la ciencia lo tiene claro. Estamos experimentando, estamos aprendiendo y se pueden tomar decisiones porque 'me parece', porque 'podría ser', porque 'priorizo esto o lo otro'".

En ese marco, destacó que en su país los dirigentes se bajaron los sueldos en medio de la crisis económica generada por el coronavirus y fue cuando dijo: "cuando las papas queman los que manejan el barco tienen que colaborar. Porque si le pido a los otros que pongan y yo no pongo, es medio careta ¿verdad?".

Tras ensayar críticas contra los presidentes de México y Brasil por no haber hecho caso a las indicaciones de los especialistas, Mujica, quien estuvo preso bajo tierra y confinado durante la dictadura en Uruguay, dejó una recomendación para esta época de cuarentena: "no pierdan la oportunidad de hablar con el que llevan adentro. Es un momento para repasar etapas de sus propias vidas y mirar sus propia vida a la distancia. Ser jueces de nosotros mismos, porque seguramente verán cosas que no vieron y que les enseñarán". "Los humanos aprendemos más del dolor que de la bonanza, porque nos hace engreídos. El dolor nos puede enseñar mucho".