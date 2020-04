Dio negativo el test de coronavirus a Axel Kicillof

El test de coronavirus realizado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, arrojó resultado negativo, por lo que continuará normalmente con la agenda de actividades previstas para los próximos días, informó hoy en un comunicado la Gobernación provincial.

El propio gobernador fue quien minutos más tarde lo escribió en su cuenta de tuiter: "El cuerpo médico me comunicó que el test realizado esta mañana arrojó resultado negativo. Continuaremos trabajando con la agenda de actividades previstas. Agradezco la sincera preocupación que surgió alrededor de este episodio".

En el hilo, agregó que "Como Gobernador no podría estar en mi casa viendo cómo esto avanza; sabiendo que los trabajadores de la seguridad, la salud, la educación, están más expuestos. Estoy recorriendo, viendo las obras, qué se necesita. Me eligieron para esto y lo voy a seguir haciendo".

Este jueves, kicillof, se realizó por la mañana el test para detectar el coronavirus, por recomendación de su cuerpo médico y por la responsabilidad social que implica su cargo, informó hoy la Gobernación.



“Si bien el Gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonarerenses”, indicó el gobierno en un comunicado.



Además, consignó que de esa forma “se dará por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema”.



Kicillof, de 48 años, resolvió hacerse el hisopado debido a que el viernes visitó el hospital Belgrano del partido de San Martín, donde días después se diagnosticaron varios casos de coronavirus entre el personal sanitario.



En tanto, se informó hoy que el test para detectar el coronavirus que se efectuó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, tras haber recorrido junto a Kicillof el hospital Belgrano de San Martín, dio negativo.



Según confirmó una fuente de la cartera sanitaria provincial, "esta mañana el ministro Golla se realizó un test rápido de detección de coronavirus en el ministerio de Salud, en La Plata y dio negativo".



Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Garro, también se efectuará mañana el hisopado por recomendación médica, aunque no presenta síntomas compatibles con el coronavirus, se informó oficialmente.



Garro mantuvo un contacto hace dos días con el gobernador Kicillof, durante un encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno provincial.



Al igual que el mandatario, "si bien (Garro) no tiene síntomas, por recomendación médica, se hará el hisopado", afirmó un vocero municipal.