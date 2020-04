Las noticias virales, falsas y verdaderas, publicadas esta semana sobre el Coivd-19

El coronavirus disparó una infinidad de noticias. Muchas de ellas se viralizan y es allí donde aparece la duda: ¿falsa o verdadera?. A continuación, una selección de las principales verificaciones de esta semana, muchas de ellas publicadas por eldia.com:

1.- BOCA ABAJO

"URGENTE: Mantener al paciente boca abajo puede prevenir el 50% de las muertes por Covid-19", dice un texto compartido más de 28.000 veces en Facebook. La afirmación de que esta posición puede reducir la mortalidad en casos del nuevo coronavirus circula en varios formatos en redes sociales. Expertos consultados por la AFP y la OMS indican que este procedimiento se recomienda cuando un paciente tiene problemas respiratorios graves y está intubado, y suele contribuir a su mejoría.

2- ¿GÁRGARAS CON BICARBONATO CALIENTE?

"No vamos a acabar el coronavirus con cositas que se inventaron ahora, esto es de dios, dios quiere que volvamos a lo primitivo. Teniendo los síntomas yo voy a hacer gárgaras de bicarbonato caliente, aunque me queme la garganta", dice una mujer en un video que en Facebook se ha compartido al menos 155.000 veces. Sin embargo, el bicarbonato no ayuda a acabar con el COVID-19 y hasta el momento no existe ninguna vacuna ni remedio contra el nuevo coronavirus.

3- ¿GARGANTA INFECTADA?

Una foto que supuestamente muestra "lo que hace el COVID en la garganta y luego en los pulmones" ha sido compartida miles de veces. Pero la imagen ya circulaba en internet desde mayo de 2018, mucho antes de la pandemia del COVID-19.

4- JUSTICIA INDÍGENA

Una imagen con varias personas que supuestamente fueron detenidas e inmovilizadas con un cepo tras participar en una protesta en la ciudad boliviana de Riberalta ha sido compartida cientos de veces desde el 3 abril. Pero la foto fue tomada en Colombia y muestra un castigo impuesto por una autoridad indígena a ciudadanos que violaron la cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19.



5- ¿CAMIONES CON VÍCTIMAS DEL COVID-19?

Una imagen que muestra un supuesto convoy militar transportando centenares de cuerpos de víctimas del nuevo coronavirus en Italia ha sido compartida más de 14.000 veces en redes sociales desde fines de marzo. La fotografía corresponde a la comuna francesa de Charenton-le-Pont tomada en marzo de este año y según el Ministerio de Defensa francés, los camiones participaron en un "movimiento logístico sin relación a la crisis del coronavirus".

6- ¡RESISTIRÉ!

Como publicó este diario, desde el 12 de abril circula en redes sociales un video en el que se ve a personal de salud disfrutando de un concierto improvisado de la canción "Resistiré" en los pasillos de un hospital. Las publicaciones aseguran que fue grabado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero en realidad la escena ocurrió en un nosocomio de Granada, España, tal como hizo referencia EL DIA.





7- MARAVILLA... ¿NATURAL?

Una supuesta fotografía satelital de una montaña con forma de mujer acostada ha sido compartida miles de veces en redes sociales con la afirmación de que es el volcán mexicano Iztaccíhuatl, conocido popularmente por su silueta como "la mujer dormida". Pero la imagen corresponde a un diseño llamado "Winter sleep", hecho en computadora por el artista Jean-Michel Bihorel.