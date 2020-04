Empresarios platenses piden agilizar las medidas de auxilio a las Pymes

Empresarios platenses salieron ayer a reclamar la “agilidad” en el cumplimiento de los anuncios del gobierno nacional en apoyo a las Pymes, sector fuertemente afectado por la cuarentena obligatoria para la prevención de la expansión del coronavirus, al tiempo que pidieron “que se destraben y garanticen” créditos para afrontar el pago de salarios y que puedan paliar el impacto de la crisis económica derivada de la pandemia.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata se mostró conforme con la decisión del gobierno nacional de pagar parte los salarios de abril mediante programas de recuperación productiva, pero reclamó la instrumentación y agilidad de los beneficios anunciados, para hacer frente al pago de sueldos, y la automatización de la rebaja del 95 por ciento de las contribuciones patronales.

Pidió, además, un incremento para los próximos tres meses del mínimo no imponible de contribuciones patronales a 17.500 pesos por trabajador para todas las empresas de hasta 50 empleados, y reclamó la eximición para las Pymes de los vencimientos de las declaraciones juradas de los recursos de la Seguridad Social de marzo y abril ante lo que describió como la “falta total de liquidez”.

La entidad también apuntó sobre los planes de pago vigentes de cargas sociales e IVA, y demandó un corrimiento de los vencimientos, que vaya en simultáneo con el lapso que las empresas permanecen cerradas. “Que se prorroguen los vencimientos por cada día que, por la cuarentena, estuvimos detenidos”, dijo en diálogo con EL DIA el presidente de la entidad local, Juan Carlos Piancazzo.

El empresario advirtió que el mayor pedido está dirigido a la AFIP y al Central. A la primera, para que prorrogue vencimientos de pagos de IVA y contribuciones sociales atrasados, y al segundo para que dicte medidas que faciliten el acceso de las Pymes a los créditos.

Piancazzo expresó la fuerte preocupación del sector privado local frente al parate de la actividad, y si bien no cuestionó las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia, sí pidió políticas concretas y ágiles. “Hicieron los anuncios pero no podemos acceder a esos beneficios. No nos llegan. Los vencimientos de los pagos de cargas sociales e IVA son en estos días y están imputados y acceder a los créditos dispuestos es muy engorroso”, advirtió. “Necesitamos que los vencimientos se corran en la misma proporción de los días que venimos estando sin actividad”.

Por eso, la entidad pidió que el Central regule que las entidades financieras autoricen descubiertos automáticos en cuenta corriente para cubrir los cheques de sus clientes, con tasas que no superen la de referencia que ofrece el Gobierno (que es del 20 por ciento), una decisión que, a su juicio, “contribuiría a no profundizar aún más la ruptura de la cadena de pagos”.

Respecto del acceso al crédito, la propuesta del sector reclama la disposición de tasas sectorizadas que no superen el 10 por ciento, dependiendo del tamaño y rubro de la empresa, y se gestionen desde la web de la AFIP.

Respecto de la órbita provincial, desde la Cámara de Comercio apelaron también a la Agencia de Recaudación (ARBA), a la que reclamaron una prórroga en la declaración jurada y el pago de Ingresos Brutos de marzo, moviendo el vencimiento al mes de mayo, aunque aclaró que la medida debe aplicarse en el tiempo con los futuros anticipos mientras se mantenga la crisis.

Al describir el escenario del sector privado local, Piancazzo indicó que esta cuarentena se da en el marco de una situación que ya venía siendo mala en términos económicos en la Ciudad. “Estábamos mal y aguantando desde antes en una situación realmente difícil. Ahora, la pandemia nos encuentra sin resto, nos estamos quedando sin oxígeno. Si nuestro sector no recibe ayuda, muchas empresas van a tener que cerrar”, dijo.

Se estima que en nuestra ciudad se encuentran alcanzados por la disposición de cuarentena obligatoria más del 70 por ciento de los comercios, impactando de lleno en el sector privado local. Por eso, desde la entidad requirieron, además, al Municipio la eliminación del vencimiento de la tasa de Seguridad e Higiene y la de Publicidad, que pagan los locales comerciales, y la Monotasa, el régimen simplificado para pequeños comerciantes, y lo difiera “a una fecha prudencial posterior a que los establecimientos abran sus puertas”.