La floricultura, otro sector que se marchita de la mano del coronavirus

La economía argentina tendrá una caída promedio de 5,7% del PBI en el 2020, a raíz de la pandemia del coronavirus, y podría recuperarse 4,4% en 2021 si logra controlar el brote y recuperar el nivel de actividad económica en los últimos meses del corriente año, había estimado hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país irá en sintonía con el desplome económico mundial que está provocando la pandemia de COVID-19 y por lo tanto muchos sectores productivos se ven afectados día a día con el correr del aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el gobierno el pasado 20 de marzo. Tras casi un mes de receso, las PyMEs, emprendedores y/o cooperativas piden auxilio y reclaman volver al ruedo al menos de manera paulatina.

Uno de los sectores que no está exento de la problemática es el de la floricultura. En diálogo con este medio, el productor local Sergio Cavaco, manifestó que la caída fue fulminante, que su emprendimiento familiar no funciona y que todo lo que se viene produciendo debe tirarse.

“Estamos produciendo, invirtiendo, poniendo tiempo, esfuerzo y plata y hace un mes y pico que estamos tirando toda la producción, el ciento por ciento de la producción es tirada”, aseguró el productor que desarrolla su emprendimiento en la zona de City Bell.

Asimismo, Sergio manifestó que la situación que atraviesan es muy triste: “Nosotros seguimos invirtiendo, produciendo, plantando y si no podemos comercializar el producto estamos al horno. Es muy triste, las horas de trabajo que lleva y tirar todo, a floricultores y viveristas nos está cortando los pies todo lo que está pasando”.

Respecto a qué tipo de salida imagina para poder ir paliando la situación, contó: “Para mí una de las salidas viables, teniendo en cuenta que estamos en una recesión económica total prácticamente en todos los rubros, es dejar trabajar de a poco, con un protocolo de seguridad que todos cumplamos y poder comercializar al menos una parte. Al menos para pagar insumos, personal, luz y tenemos que seguir viviendo. Al menos que levanten un porcentaje para trabajar, siempre tomando las medidas necesarias”

“Se han enviado mails haciendo diferentes pedidos pero no tenemos respuestas satisfactorias. No se puede seguir produciendo sin vender nada, no hay economía que resista así”, subrayó.

30 mil familias en el sector

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Argentina de Floricultores, Martín Cardoso, comentó que las autoridades municipales y provinciales están al corriente de la situación y manifestó que “obviamente y es entendible están muy abocados a la cuestión de la salud. Nosotros planteamos poder trabajar un poco siempre respetando las normas que establecen los protocolos, con barbijos, guantes, las pistolas para tomar temperaturas y la higiene necesaria. Intentamos lograr una posible flexibilización porque son alrededor de 30 mil familias argentinas que viven de esto”.

Por último, explicó que estaba programado un encuentro con el equipo del Ministerio de Agricultura de Nación para debatir la situación y buscar algún tipo de consenso para el sector.