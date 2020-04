“Espero que me den el alta para volver a trabajar en el hospital, no tengo miedo”

Después de un par de semanas volvió a sonreír. Recuperó el semblante y, aunque está confinada en el quincho que tiene en el fondo de su casa, ya empezó a planificar su futuro. Quiere volver a trabajar y seguir haciendo lo que más le gusta. A continuación, la historia de Mónica Contreras, la obstetra del hospital Gutiérrez, uno de los primeros casos positivo de coronavirus en la ciudad de La Plata.

“Estoy en mi casa a la espera del resultado de los últimos dos hisopados. Si me dan negativos ya tendré el alta para retomar una vida normal, o casi normal, porque este virus nos cambió a todos para siempre”, cuenta la licenciada desde su casa en el barrio San Carlos, donde está viviendo la cuarentena obligatoria junto a su esposo e hijos. “Hasta que no me confirmen que no distribuyo más el virus no podemos movernos de casa”.

-¿Cómo viviste estos días?

-Encerrada y con medidas drásticas en el quincho de mi casa. Unos días antes de hacerme el hisopado me aislé. El 22 de marzo le avisé a mi familia que me iba a venir a vivir acá al fondo y que íbamos a mantener la distancia. Esos días fueron muy difíciles porque realmente la pasé mal, tenía un dolor articular impresionante. Feo, al borde del llanto. Nunca me había pasado. Como no tuve respuestas en el 148 fui al hospital y ahí quedé.

-¿Tus hijos lo entendieron?

-Sí porque son grandes, tienen 11 y 17 años. Le entendieron aunque al principio me miraban raro. Cuando me dieron el resultado positivo estuvieron cerca para ayudarme en lo que necesitara. Pero cuando me fui a internar se asustaron bastante.

-¿Tuviste miedo?

-Cuando me lo confirmaron, sí. Porque si bien las estadísticas dicen que las personas jóvenes y sanas la pasan bien, hay otro tipo de información que nos llegaba que hablaba de dos tipos de enfermedad, una leve y otra más severa. De hecho también, aunque los menos, se ha muerto gente joven. Cuando me dieron el diagnóstico me llené de preguntas.

Mónica Contreras estuvo dos días internada luego de recibir la noticia que su examen había dado positivo. Fue en el hospital Italiano de La Plata, donde compartió habitación con otra mujer que también había recibido el resultado positivo. “Ella trabaja en la cocina de una clínica privada en la Ciudad de Buenos Aires y sospecha que allí se contagió”.

-¿Cómo fue el trato recibido en el hospital? ¿No ves como una estigmatización de la enfermedad?

-Nunca lo viví, ni en la Guardia del hospital cuando me hice el hisopado ni al momento de estar internada. Desde el primer día me recibieron de la mejor manera. Pero entiendo lo que decís, porque lo veo en la televisión y en las redes sociales. A mí, por suerte, todo lo contrario.

-¿Y en tu barrio cuando volviste a tu casa?

-De la mejor manera. Los vecinos se ofrecieron para hacernos los mandados porque cuando se enteraron que era positivo mi esposo y mis hijos no pudieron volver a salir de casa. En la esquina hay un almacén y la señora nos trae hasta la puerta todos nuestro pedidos. Todo lo contrario a lo que, desgraciadamente, vi que les pasó a un montón de profesionales de la salud.

-¿Cómo es la vida en aislamiento y sin poder tener contacto con tu familia cercana?

-Como tengo un parque grande nos podemos encontrar en determinados momentos del día. Mantenemos la distancia de dos metros y no compartimos nada. Tomamos mate pero cada uno con su equipo. Todo lo que toco no lo vuelve a tocar nadie más. Me dejan el plato en una maceta, lo entro y no lo devuelvo.

-Seguramente dentro de unos años esta vivencia será una anécdota divertida de la familia...

-Ojalá que pase pronto. Pero no tengo dudas que a todos, los que nos contagiamos y los que no, nos dejará alguna enseñanza porque es una situación realmente compleja y que va en contra de nuestras actitudes culturales: el abrazo, el beso, el mate... Para nosotros es difícil aceptarlo.

-¿Cómo creés que te contagiaste el virus?

-Mi compañera de guardia Macarena Alimón empezó un martes con los primeros síntomas. Y tres días empecé yo. Me decía que se sentía mal. Un domingo me hice el hisopado y le avisé a ella que mi doctora le aconsejaba hacérselo. En ese mismo momento también empezó a sentirse mal un residente, que estuvo con nosotras en el hospital. A Maca le dio negativo y a nosotros dos positivo. Lo que creemos es que ella tuvo coronavirus pero cuando se hizo el test ya no tenía carga viral y por eso le dio negativo. Seguridad no tenemos y bien nos pudo haber contagiado alguna paciente que fue a algún parto y eran asintomáticas. Pero está claro que una vez una de nosotras tuvo el virus lo tuvieron todos los del Área.

-Cuando te dieron el resultado subiste un video a Facebook y estabas muy molesta con el sistema de salud, ¿seguís igual ahora?

-Sigo enojada. Lo fui procesando, pero la sensación de que no me escucharon en su momento la sigo sintiendo. Fui con mi compañera a pedir insumos que debemos tener todos los días. No pedíamos nada especial. Entendíamos que con la protección normal nos estábamos cuidando de un contagio. Para principios de marzo ya se sabía de este problema y que había muchos pacientes asintomáticos. ¿Hasta hace un mes quién se quedaba en su casa por un resfrío? Nadie. Ahora, creo yo, es de irresponsable no hacerlo. Entonces salimos a pedir el material que nos correspondía, no el especial de COVID-19. Eso se llama bioseguridad: una cofia, un camisolín, un barbijo, guantes y botas. Todo ese material fue reservado sólo para el área de coronavirus. Hasta hablamos con las infectólogas y les preguntamos si era una locura lo que pedíamos. Nos dijeron que no, que teníamos razón. No queríamos convertirnos en un reservorio del virus, algo que lamentablemente está ocurriendo en Argentina. Además hay otra cosa: es un chino sacarte una carpeta médica en un hospital. Si te enfermás te descuentan el día y si faltás a una guardia te sacan el plus, que es nuestra diferencia en el sueldo. Así estamos trabajando. En definitiva, por no protegernos, terminamos diseminando el bicharraco por todos lados.

-¿Esta situación empeoró ahora o es de vieja data?

-Siempre fue así. Lo que pasa que ahora nos cansamos. Usamos nuestro teléfono para pedirle un turno a un paciente y hasta hace un tiempo las pacientes se tenían que llevar su sutura para las cesáreas. Y los cirujanos las compraban de su bolsillo. Esto no es una crítica a este director ni a este gobierno, siempre fue así. No es una crítica política, es un problema histórico. Lo que pasa es que ahora, en una pandemia, todo es más visible.

-¿Se comunicaron con vos los organismos de salud?

-El director me dejó un mensaje muy lindo más como padre que como médico. También la directora asociada, que se tuvo que aislar porque había estado conmigo. Y me llamó el secretario de salud de La Plata que se puso a disposición.

-¿Cuando te den el alta definitivo vas a volver a trabajar?

-Sí, al otro día vuelvo al hospital. Si tuviera miedo de ir a trabajar me pongo un parripollo.

