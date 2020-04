En moto, no respetó la derecha y se lo “comió” un auto

El poco tránsito que se ve en la Ciudad a causa de la cuarentena no pareciera tener efecto en los siniestros viales a los que están acostumbrados los platenses. Un repartidor casi pierde la vida en 11 y 46 al no respetar la derecha y cruzar a alta velocidad la intersección. Un auto lo chocó y el delivery salió despedido del rodado e impactó contra el suelo. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital.