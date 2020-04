Aprender a respirar otra vez, la tarea de muchos que logran recuperarse

“Tuve que aprender a respirar de nuevo”. Quien lo dice es Paulo Alves, un paciente con coronavirus que sobrevivió tras estar en terapia intensiva en un hospital parisino. La asistencia respiratoria a la que los médicos debieron recurrir le dejó algunas secuelas y por eso tuvo que encarar una larga rehabilitación. Cuando los pacientes ingresan en cuidados intensivos son considerado graves, con una insuficiencia respiratoria severa que se desencadena cuando el virus ataca los pulmones. Estos pacientes necesitan asistencia respiratoria mediante intubación, por eso testimonios como el de Paulo se vuelven moneda corriente entre quienes pasaron lo pero de la enfermedad y debieron superar la etapa de rehabilitación.

Los pacientes son sedados y a menudo se les provoca una parálisis muscular, según explican los médicos anestesistas. Los enfermos en estado más grave son colocados boca abajo durante varias horas para facilitar la oxigenación (ver página 7), pero también pueden sufrir afecciones renales, cardíacas, neurológicas y hepáticas. El período de cuidado intensivo de los pacientes de COVID-19 puede extenderse “entre dos y tres semanas, incluso más”, indica Helene Prigent, neumonóloga del hospital Raymond-Poincaré de Garches, cerca de París. “El riesgo, que no es específico del COVID-19, es perder mucha masa muscular, sufrir complicaciones musculares y neurológicas “, sostiene Prigent. Una intubación prolongada, aseguran los expertos, provoca problemas de deglución y respiratorios. Después de permanecer semanas tumbado, se debe acostumbrar de nuevo al cuerpo del paciente a cambiar de posición, ya que el organismo olvidó algunos mecanismos que permiten al cuerpo regular la presión arterial, de acuerdo a la explicación de los especialistas. Paulo Alves, quien dice que tuvo que aprender a respirar prácticamente de nuevo, sufrió los efectos de la enfermedad. La primera vez que intentó levantarse, después de haber estado intubado y en coma artificial, sus piernas no le respondían. “Sentí cómo me desplomaba”, recuerda. Para retomar sus movimientos, Alves, que sufría sobrepeso, “hizo muchos ejercicios para recuperar masa muscular”, pero también “un gran trabajo de respiración, sobre todo con una bicicleta estática”.

Así, los pacientes que salen de cuidados intensivos se encuentran demasiado débiles para regresar en seguida a casa. Por eso, se trasladan a las unidades de readaptación pos respiración asistida o a centros de rehabilitación. “Las sesiones se realizan en la habitación”, explica la fisioterapeuta Anaïs Legendre, de la clínica Bourget en Seine-Saint-Denis, al norte de París. “La mayoría de pacientes todavía están con mascarilla de oxígeno y con el virus, un día están bien, al día siguiente no, va fluctuando”. Además de la enfermedad, se apunta, la soledad en habitación individual puede tener un impacto psicológico. “Vivo momentos de soledad enormes. Mis familiares no pueden venir. Las enfermeras no pueden permanecer en la habitación”, se lamenta Alves. Incluso curadas, estas personas corren el riesgo de sufrir “secuelas neurocognitivas, un tipo de estrés postraumático.