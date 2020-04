Coronavirus en Argentina: 3 muertos y 81 infectados nuevos

Tres personas murieron y 81 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 132 los decesos y 2.839 los casos positivos desde el inicio de la pandemia a principios de marzo pasado, informó el Ministerio de Salud de la Nación



Los nuevos fallecimientos corresponden a tres hombres, dos de 27 y 47 años, residentes en la Provincia de Buenos Aires, y uno de 88 años de la Ciudad de Buenos Aires.



Del total de casos positivos, 856 (30,2%) son importados, 1.184 (41,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 496 (17,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



El desglose de los nuevos infectados hoy por provincias es el siguiente: Provincia de Buenos Aires 31, Ciudad de Buenos Aires 14, Chaco 24, Córdoba 2 , Misiones 1, Neuquén 3 , Río Negro 3 y Santa Fe 3,mientras que Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán no tuvieron nuevos casos.



Los casos acumulados desde el inicio de la pandemia por provincias es el siguiente: provincia de Buenos Aires 825, Ciudad de Buenos Aires 691, Chaco 248, Chubut 1, Córdoba 249, Corrientes 31, Entre Ríos 22, Jujuy 5, La Rioja 35, , Mendoza 69, Misiones 5, Neuquén 96, Río Negro 119, Salta 3, San Juan 2, San Luis 11, Santa Cruz 40, , Santa Fe 221, Santiago del Estero 12, Tucumán 30 y Tierra del Fuego 119.



Las provincias de Catamarca y Formosa son las únicas que no presentan casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia.



En el caso de Tierra del Fuego, se sumaron 11 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa ya que "debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid -19 en esa parte del territorio argentino", detalló la cartera sanitaria nacional.

EL MAPA INTERACTIVO CON EL AVANCE DEL COVID-19 EN CADA PROVINCIA