“Con el aislamiento, trabajás por vos y también por el otro”

Vinculada al básquet desde muy chica, Sofía Aispurúa le hizo honor al apellido y comenzó a dar sus primeros pasos con la naranja mientras su padre aún se destacaba en Liga Nacional y también en la Selección Argentina.

Con su más de 1, 85, ya desde los 14 años pudo vestirse de celeste y blanco y representar al país gracias a los muy buenos pasos por Vélez y Obras Sanitarias.

Hace apenas algunos meses, completamente decidida a vivir del deporte que ama, le llegó la oportunidad de probar su talento en Italia, más precisamente en el Thunder Basket, equipo que también tiene a Débora González, referente del seleccionado femenino. Sin embargo, el coronavirus aplacó, por el momento, un objetivo que la tiene plenamente enfocada en cumplirlo.

Radicada en Matélica, Provincia de Macerata, ubicada en el centro de Italia, la interna de Las Gigantes explicó cómo pasa los días a la espera de la resolución de una situación en la que convive con la ansiedad y preocupación por sus seres queridos que viven aquí en el país, y a los que busca concientizar día a día sobre la pandemia.

- ¿Cómo venís atravesando estos días allá?

- Yo vivo sola en una casa que es del presidente del Club y él vive arriba de mi casa. Trato de no seguir una rutina diaria como suelo hacer cuando no estaba la cuarentena porque me aburro sino. Le tome el gustito a cocinar así que casi siempre cocino algo nuevo dulce para las meriendas. Tomo mate, miro series, hago sopa de letras, charlo con mis seres querido por videollamada y trato de hacer ejercicio todos los dias.

- ¿Cómo empezó todo en Italia y qué recaudos fueron tomando en un primer momento?

- Todo empezó a fines de febrero, principios de marzo. Tarde, porque en realidad el virus había llegado a Italia en enero aproximadamente. Ya estaban los primeros casos en Milano y esos lugares, más en el norte. Fue en la primera semana de marzo que se decidió suspender los partidos y posteriormente los entrenamientos. Fue todo muy paulatino. Sólo entrenaban aquellos que podían asegurar la desinfección de las canchas y de los vestuarios; todos los que pudiesen tomar los recaudos necesarios para mantener sanos a los deportistas. Más o menos el 9 de marzo se suspendieron todas las actividades deportivas. En ese momento te recomendaban quedarte en tu casa y no salir. Tres días después se decretó la pandemia y ahí sí se dio la cuarentena obligatoria para todos. Sólo había permisos para ir al supermercado, a las farmacias o para alguna urgencia. Pero también había permisos para salir a correr o sacar a las mascotas, entonces era un poco flexible el tema. Hasta que después se suspendió todo porque los contagios no bajaron, la gente afectada tampoco y se iba incrementando día a día el número de fallecidos.

- ¿Cómo te las rebuscás para mantenerte entrenada y entretenida?

- En lo posible, las que tenemos el espacio, buscamos desarrollar cualquier tipo de actividad física. Tengo un patio chico, pero la verdad es que hace mucho frío acá, por eso entreno en casa. Previo a la cuarentena pude comprarme algunas cosas como para llevar al gimnasio o para hacer las entradas en calor. Y ahora me están ayudando mucho porque sino estaría entrenando sólo con el peso de mi cuerpo. Y, si bien no es lo mismo que ir al gimnasio, te ayuda a mantener. Además, psicológicamente sirve para seguir haciendo cosas por lo que amás hacer, aunque te falte lo esencial como la pelota y el aro. Básicamente es eso: tratar de buscar rutinas, de hablar constantemente con el preparador físico, de comer bien y de descansar. Aunque esto último se complica porque soy una persona bastante ansiosa y no estoy durmiendo bien. Se me cambiaron bastante los horarios, pero siempre trato de entrenar todos los días o de hacer una actividad, ya sea una clase de baile o alguna otra cuestión. Todo para mantenerme activa.

- ¿A ustedes les comunicaron hace poco que se suspendía la competencia?

- Salió un comunicado y se nos informó a través del grupo del equipo. Mi Liga se canceló un poco antes que la A1 y A2. La Lega B2, que es la que juego yo, se dio por finalizada una semana antes. Salió ese comunicado y los dirigentes nos informaron a través del grupo. La verdad es que es una pena. Para mí aún más. Desde que llegué a Italia, no pude jugar por un tema de papeles, y cuando se solucionó eso, apareció lo del coronavirus. Me quedé sin temporada. Sigue siendo una linda experiencia. No pudo ser deportiva todavía, pero ahora es de supervivencia. Es ver realmente cuánto somos capaces los humanos de tomar conciencia, de obedecer y de ayudar al otro, porque esto no es sólo para mantenerte sano a vos, sino para mantener sano al resto y que esto termine lo más rápido posible.

Sofía Aispurúa,

Pivot de la Selección Argentina

- ¿Cómo viven desde allá lo que ahora se trasladó acá, ustedes que tienen parientes?

- La verdad es que me preocupan mucho mis abuelos porque sabemos que el virus ataca más que nada a la gente mayor; o también a aquellas personas que tengan alguna otra patología que pueda afectar. Por suerte, mi mamá, mi hermana y mi cuñado están acá en Italia, por lo que estoy en contacto con ellos. Le pedí a una amiga mía que se encargue de llamar a mi abuela todos los días porque yo desde acá no puedo, para pedirle que se quede por favor adentro de la casa porque hay veces que la gente mayor cree que se las sabe todas o no cree en este tipo de virus tan polémticos. Traté de generarles conciencia desde acá para que entiendan que es algo grave. Yo fui una de las que al principio lo subestimaba, hasta que vi que se estaba expandiendo por todos lados y que era letal para ciertas personas. Así que me puse muy seria, tomé conciencia y quiero que en Argentina lo hagan de igual forma. Por suerte allá se tomaron las medidas mucho antes de que pase a ser ciertamente grave. Aplaudo al Gobierno y a todo el mundo que tomó la decisión. Y a la gente que se está quedando en su casa, también. Es una cagada porque somos seres humanos y necesitamos sociabilizar, estar con otras personas y estar libres, pero hay que aguantar un tiempito más para que después nuestras vidas, vayan volviendo de a poco a la normalidad.

- ¿Qué se dice del aislamiento en Italia?

- Que es sumamente importante por el hecho de evitar contagiarte; para estar sano vos, y también para evitar que esto se siga expandiendo. Es un virus que se contagia muy rápido, de persona a persona. Así que hay que entender que con el aislamiento trabajás por el otro y también trabajás por uno. Es la medida más justo en este tipo de momentos, que son realmente duros. Yo que estoy sola acá, se me está haciendo muy difícil. Pero entiendo que es lo que hay que hacer para que esto se termine de una vez.