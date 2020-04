Joaquín Correa, otro que sueña con volver al Pincha

En diálogo con el presidente de Estudiantes, que volvió a utilizar el canal oficial del club para comunicarse con un ex, Joaquín Correa hizo un repaso de su campaña como futbolista en Europa y en ese marco se sumó a la lista de quienes tienen pensado regresar al Pincha, en este caso con la satisfacción que le representaría conocer el nuevo estadio de 57 y 1.

"Me acuerdo los consejos que me diste, y que me dijiste que la Sampdoria era un lindo club para empezar. No es sólo cambiar de club, sino también de idioma. Me tocó cambiar de país, venir solo y costó... Después fui agarrando confianza, y me empezaron a salir las cosas. Pero fue difícil", le contó el tutumano a Juan Sebastián verón a través de Instagram.

El talentoso volante de 25 años, original de la ciudad de Juan Bautista Alberdi,al sur de la provincia azucarera, fue transferido a la Sampdoria de Italia luego de ganar notoriedad con la camiseta albirroja, y tras esa primera experiencia pasó a España, donde según contó "en Sevilla me pareció más fácil porque había muchos argentinos y era más familiar, un año muy positivo fue para mi", en referencia a la temporada 2016/2017.

Correa, quien de niño tuvo una experiencia en River, donde no se adaptó porque extrañaba, terminó comenzando su carrera en Renato Cesarini de Rosario, y ya en Estudiantes, donde avanzó por las divisiones inferiores, debutó en el campeonato 2012, llegando a compartir equipo con la Brujita.

Tras ganar protagonismo en Sevilla regresó al fútbol italiano, en este caso a Lazio. "Me gustó el proyecto y no lo dudé. Prioricé jugar y tener una oportunidad en la Selección", resumió en un cierre a pedir de Estudiantes, porque dejó en claro que después de cumplir los sueños de jugar en Primera y llegar a Europa, "la ilusión que tengo es volver al Pincha, estar otra vez en el Country y conocer el estadio, que está hermoso".

No dijo cuándo lo tiene planeado, pero está en carpeta, y no es el único, porque Guido Carrillo, en la Liga de España, y Santiago Ascacíbar, en la Bundesliga, también adelantaron el mismo sueño en este receso mundial causado por el coronavirus.