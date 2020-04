Rebelión de capitanes complica la vuelta del fútbol en España

Una reunión cumbre de los principales referentes de cada uno de los equipos de las categorías Primera y Segunda, de España, complicó los planes de la dirigencia de aquel país, ya que los capitanes se mostraron contrarios a un protocolo diagramado con miras al regreso a la actividad. Particularmente se reclamó un cambio en aspectos que tienen que ver con las concentraciones pre-competición, y dejaron en claro que no está justificado apuro alguno y que los jugadores volverán a escena cuando así lo dispongan quienes están al frente de las consideraciones médicas.

De este modo, en plena crisis por el coronavirus, la Asociación de Futbolistas Españoles salió nuevamente al cruce de lo manifestado por los clubes e incluso la Federación que los nuclea, tras haber impuesto condiciones en lo referido al recorte de salarios y la ampliación de los contratos más allá del 30 de junio.

Luego de bajar a un máximo del 20 por ciento la quita en los salarios, que en un comienzo trató de llegar al 47 por ciento, y de asegurar una negociación entre las partes, antes de extender los contraros vigentes, los futbolistas fijaron su postura en lo vinculado con la vuelta, primero a los entrenamientos, y después a la competencia oficial.

Más allá de los "informes sanitarios" y "pactos" que haya entre diferentes sectores, fuentes sindicales dejaron en claro que los futbolistas "están con una gran preocupación", por un motivo que resumieron en los siguientes términos: "Sigue habiendo más de 400 fallecidos todos los días y se cuentan por miles todavía los contagiados cada 24 horas".

David Aganzo, el presidente del sindicato de futbolistas, informó a sus afiliados sobre los planes que hay en marcha para realizar la vuelta a los entrenamientos en el mes de mayo con todas las medidas de seguridad posibles y toda la actualidad del fútbol que los afecta directamente, y se puso a disposición, junto al secretario general Diego Rivas, para aclarar las dudas que hubiera respecto de asuntos jurídicos relacionados con los riesgos laborales.

El encuentro de capitanes se produjo tras las fuertes declaraciones formuladas por el defensor Fali, del Cádiz, quien expresó que "me dicen loco pero no jugaré; la vida vale más que el dinero. Si están al 100 por ciento seguros de que no nos expondremos al virus, que firmen un papelito. Que la Liga vuelva cuando estemos de verdad seguros. Si nos ponemos todos los clubes de la mano, no van a poder jugar al fútbol. No se puede, por mucho que nos obliguen. Somos los protagonistas y si los futbolistas decimos no, es no. Es así. Tenemos que ser todos; no cuatro".