Crean un programa de apoyo para los médicos que contraigan el virus

Con el objetivo de proteger a los médicos durante la pandemia por coronavirus, la Agremiación Médica Platense puso ayer en funcionamiento un programa que ofrece servicios específicos para aquellos profesionales que resulten afectados por la enfermedad. La iniciativa contempla un apartamento como espacio de aislamiento extra hospitalario, adelanto de fondos, un subsidio específico e insumos sanitarios entre otros beneficios.

“Estamos instrumentado un programa integral de servicios para proteger a los médicos agremiados que sean considerados como caso sospechoso o confirmado de COVID-19; esto incluye entre otros beneficios, el alojamiento del médico en apartamentos en estado de absoluto aislamiento sanitario y social hasta que se encuentre recuperado”, explicó Jorge Varallo, el presidente de la AMP.

La iniciativa apunta a “mantener al agremiado con contención y ayuda para transitar el difícil momento que le toca vivir, asegurándole todo lo necesario durante su estadía”, detalló Varallo al explicar que este servicio estará disponible para los médicos agremiados que integren el Frente Médico Regional, que incluye a la Agremiación Médica Platense, la Agremiación Médica de Ensenada y la Agremiación Médica de Berisso.

“Lo primero que notamos desde la AMP es que el colega que había estado expuesto a casos sospechosos o confirmados no estaba teniendo respuesta por parte de las instituciones y, al mismo tiempo, no podía volver a su casa para no exponer a su familia, por eso consideramos imprescindible ofrecer un espacio aparte, confortable y protegido además de garantizarle otros beneficios”, explicó Gastón Quintans, secretario de AMP.

Como parte del Programa, la entidad dispuso, a su vez un fondo de contingencia para flexibilizar el otorgamiento de adelantos de fondos a los profesionales que los requieran, que incluye un aumento porcentual de las sumas otorgadas y la posibilidad de optar por extender los tiempos de devolución.

Las autoridades de la AMP dispusieron también la creación del subsidio COVID-19 para ofrecer la cobertura por enfermedad con presentación de certificado médico durante los días que el profesional se encuentre en aislamiento.

Los interesados en obtener más información pueden realizar sus consultar a través de la casilla de correo aislamientomedicoprotegido@amepla.org.ar.