Totti le tiró flores a Maradona: “Crearon el balón porque sabían que existiría Diego”

Francesco Totti, ícono de la Roma y campeón del mundo con la selección italiana, aseguró que "crearon el balón porque sabían que existiría (Diego) Maradona" y refirió que el astro argentino "entraba al campo y se divertía".

"El balón lo buscaba a él y no al revés", elogió Totti al actual DT de Gimnasia en diálogo con el actor Salvatore Esposito, protagonista del programa "Gomorra" y que reprodujo una agencia italiana de noticias.

Además, el ex volante confesó: "Cuando jugaba y era capitán de la Roma nunca me recibieron bien, pero la última vez que fui al San Paolo me aplaudieron y quedé pasmado. Lo agradeceré siempre. Fue un gesto significativo".

"También me aplaudieron cuando volví como dirigente (de la Roma) y me dijeron que sólo fue así con dos personas, conmigo y con Maradona", relató.

Por otra parte Totti lamentó la mala relación entre las aficiones de Roma y Napoli y aseguró que siempre le gustó Nápoles y sus ciudadanos porque, explicó, "tienen el mismo carácter que los romanos".