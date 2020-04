Tensión en las cárceles: defensores piden indultos y ya hay un muerto

Aunque no hace tanto que las tomaron, las fotos de los presos bonaerenses posando sonrientes junto a las banderas de prevención del COVID-19, a esta altura parecen añejas. “Hasta acá llegó lo pacífico que veníamos. No queremos que la gente que está afuera lo teme como una amenaza. Fuimos los primeros que tomamos conciencia social con el tema de coronavirus. No nos están respetando. Tenemos miedo de infectarnos. No nos queremos morir acá adentro”, dice mirando a la cámara de un celular un preso de la Unidad 13 de Junín, con tapaboca, capucha y flanqueado por decenas de otros internos que aplauden cuando promete “el mayor conflicto de la provincia de Buenos Aires en una cárcel”.

La situación en los penales de la Provincia se parece a la de una olla a presión a la que urge sacar del fuego en el que está desde hace rato, aunque nadie sepa muy bien cómo hacerlo antes de que explote por algún lado. Desde adentro. O hacia afuera.

El martes hubo una revuelta en los techos de la Unidad 10 de Melchor Romero; ese mismo día se declaró la huelga de hambre en la mayoría de los penales bonaerenses; y un enfrentamiento entre dos facciones terminó ayer con un detenido muerto en la unidad 23 de Florencio Varela, complejo penitenciario donde estuvo alojado Julián Arakaki, el primer recluso con coronavirus.

En un penal de Varela cumplía perpetua Julián Arakaki el filicida que con coronavirus

“¡Nos estamos muriendo acá y la Justicia y la Ley no hace nada!”, dijo un interno en un video

En este contexto, en las últimas horas un grupo de Defensores Generales de 13 departamentos judiciales de la Provincia, entre ellos Omar Ozafrain, de La Plata, le reclamaron por carta al gobernador Axel Kicillof que conmute penas a un grupo de presos.

En el escrito, los representantes de todos los defensores oficiales pidieron liberar bajo un “indulto” a las personas “condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso”, como también a los condenados “por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional”.

Fundaron el planteo en “la crisis humanitaria” en las penitenciarías, agravada con la llegada del coronavirus. “La situación de hacinamiento en las prisiones y comisarías de la provincia, como es reconocido hoy por todos los operadores del sistema penal, ha alcanzado la dimensión de una verdadera crisis humanitaria”, argumentaron.

Facas, tiros y videos

El crimen en Florencio Varela, en tanto, ocurrió ayer a la mañana en la Unidad 23, donde varios internos con facas (armas caseras) se pelearon en el sector de máxima seguridad. Además del que murió, otros reclusos sufrieron heridas leves y también hay guardias con lesiones. Con respecto al origen del conflicto, los voceros consultados refirieron que se habría generado cuando uno de los grupos quiso plegarse a las protestas en reclamo de prisiones domiciliarias y medidas de prevención frente a la pandemia de coronavirus, y el otro no.

Después de que se inició la gresca -registrada al detalle con los celulares que la Justicia autorizó en los penales-, personal penitenciario ingresó para frenar la reyerta. A esa altura el diálogo “era imposible”, coincidieron distintas fuentes. Intervinieron la titular de la UFI N° 9, Roxana Giménez, y el ayudante fiscal Cristian Granados. El cuerpo fue remitido a la Morgue de Lomas de Zamora, para hacer la autopsia que determine la causa de la muerte. En inmediaciones de donde yacía el cadáver no se secuestraron armas, en tanto que fuentes oficiales confirmaron que los guardias hicieron disparos con posta de goma para controlar la situación.

Más allá de que el Servicio Penitenciario mantuvo el control de la Unidad, hasta bien entrada la tarde los presos continuaban sobre los techos, en un clima “tenso”, por lo que se reforzaron las guardias y permanecieron en el lugar personal de la fiscalía y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ayudaba a apaciguar los ánimos.

Como pasó con los incidentes en la Unidad 10, los de la 23 también se difundieron a media mañana a partir de una decena de videos que fueron grabados por los propios presos y subidos a las redes por ellos mismos o sus familiares. En esas grabaciones se escucharon disparos y se vieron algunos disturbios sobre los techos y el interior de los pabellones, algunos presos heridos de bala goma y el desplazamiento de los penitenciarios.