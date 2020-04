Reclamo del personal de salud del Policlínico por condiciones laborales en la pandemia

El cuerpo de delegados y la asamblea del Hospital San Martín brindó una una conferencia de prensa en la puerta del hospital para reclamar por las condiciones en las que trabajan en medio de la pandemia.

Uno de los pedidos fue la entrega de barbijos quirúrgicos para todos los trabajadores de Salud, como así también "insumos, equipos de protección e ingreso de personal". Pero también se manifestaron para quejarse del resiente aumento salarial que acordaron, al cual califican de "insuficiente".

La conferencia fue brindada por Natalia Aguilera (enfermera), Carolina Pérez Duhalde (Médica Clínica) y Natalia Páez (Residente de Psiquiatría). Las tres explicaron los motivos del reclamo y coincidieron en la falta de elementos para trabajar y darle batalla al Covid-19. Por otro lado, apuntaron sus críticas al ministro de Salud de Nación, Ginés González García.

Respecto al acuerdo salarial alcanzado en las últimas horas, Pérez Duhalde sostuvo que "nuestra propuesta paritaria fue aceptada por el 82% de las seccionales de la Provincia, pero nos parece importante que mientras se está discutiendo la salud como derecho, no sólo en Argentina sino en el mundo, nosotros decidimos aceptar la paritaria porque lo necesitamos, porque no se llega a fin de mes". Asimismo aclaró que "consideramos que es totalmente insuficiente porque un trabajador de la salud no puede estar ganando menos que la canasta familiar".

Entrega de insumos

En ese marco, por otro lado el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que entregó hoy en sus 12 Regiones Sanitarias más de 160 mil elementos de seguridad para los empleados de la salud que se desempeñan en el marco de la pandemia. Entre los materiales de uso preventivo se repartieron 112.000 barbijos quirúrgicos; 18.848 kits de camisolín, cofia, y cubre calzado; 27.800 máscaras protectoras faciales; y 5.781 antiparras para protección ocular.

Se informó también que la cartera sanitaria bonaerense elaboró una guía con medidas de prevención que garanticen la asistencia y el cuidado de las y los trabajadores sanitarios de los CAPS (Centro de Atención Primaria de Salud) municipales. En el documento, los especialistas aconsejaron como forma de organización para estos establecimientos sanitarios la clasificación de pacientes según motivo de consulta (Triage).

De esta manera, se busca evitar que compartan el mismo espacio las personas con síntomas compatibles con Covid-19 con aquellas que se acercan al lugar por otras prácticas esenciales en salud. Se consideran como prácticas "esenciales", imprescindibles para garantizar el derecho a la salud, continuar la entrega y aplicación de fármacos, métodos anticonceptivos, entrega de leche, vacunación según el calendario oficial, control de niño sano en menores de 6 meses, atención de embarazadas, asegurar accesibilidad a ILE, e identificar y garantizar seguimiento de personas con alta vulnerabilidad psicosocial.