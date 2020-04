El temible prontuario de "El Concheto", uno de los negociadores con el Gobierno en el motín de Devoto

Guillermo Antonio Álvarez, alias "El Concheto" fue uno de los cuatro presos que firmó el acta con los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, durante la negociación en la que se llegó a un acuerdo para fijar una tregua en el motín de la cárcel de Villa Devoto.

El prontuario de Álvarez es más que temible. Tiene condenas por cuatro homicidios, uno de ellos dentro de la cárcel. Está acusado de ser el jefe de la banda llamada "los chicos bien" y asesinó en 1996, tras un robo frustrado, a Bernardo Loitegui, María Andrea Carballido y al subinspector de la Policía Federal, Fernando Aguirre. El cuarto asesinato fue el de Elvio Aranda, un preso con el que compartía pabellón en la vieja cárcel de Caseros.

"Su estilo a lo Clark Kent y su aspecto intelectual fueron utilizados por Álvarez para pasar como un cliente más en los elegantes restaurantes que elegía como blanco", dijo el exfiscal de Cámara de San Isidro Julio Novo al describir la conducta del acusado, en el alegato del juicio que terminó con la condena del Concheto a 25 años de prisión.

TRES ASESINATOS EN UN DÍA

El 28 de julio de 1996, Álvarez llegó al pub Company, en Migueletes 1338, entró y se mezcló entre los clientes. Ya había ido a ese lugar días antes para ver los movimientos de los mozos y el lugar en donde estaba la caja. Viendo y pensando que todo estaba en orden dio la orden a los otros miembros de la banda.

Entonces, Oscar "El Osito" Reinoso, César Mendoza y Walter Ramón Ponce, alias "Oaky", irrumpieron armados y les sustrajeron a todos los clientes sus bienes. Lo que no contaba la banda era que entre los clientes esté Fernando Aguirre, subinspector de la Federal. El uniformado estaba de franco y había ido al pub por el festejo del cumpleaños de una amiga.

Viéndose amenazado, dio la señal de "alto policía" y comenzó un cruce de disparos con El Osito Reinoso que cayó mal herido. Esto generó el enojo de El Concheto quien asesinó a sangre fría en el piso al policía. La misma suerte corrió María Andrea Carballido, mientras que una amiga de ella sobrevivió a un disparo en la columna.

Unas horas antes de ese hecho delictivo, Álvarez y uno de sus socios necesitaban un auto de alta gama para poder hacerse pasar por clientes de ese lujoso restaurante. Por este motivo decidieron salir a robar uno y ahí vieron a un joven estacionando su Mercedes Benz.

Tras meterle 3 tiros en el pecho asesinaron al joven que resultó ser hijo de Bernardo Loitegui, exministro de Obras Públicas de la Nación durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse.

ADMIRADOR DE ROBLEDO PUCH

Álvarez, de sólo 17 años cuando comenzó a cometer los asesinatos, vivía con su madre y dos hermanos -uno de ellos discapacitado- en un lujoso chalet de Acassuso, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde guardaba como trofeos los recortes periodísticos de los homicidios que había cometido.



Conocido por los alias de "Patovica" o "Concheto" que recibió debido a su gran contextura física y un buen pasar económico y social, respectivamente, ocupaba sus horas de ocio haciendo ejercicios en un gimnasio ubicado en la esquina de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón.



Además de los mencionados crímenes, Álvarez también estuvo acusado de cometer otros 14 asaltos a mano armada, junto a varios cómplices, en bares y confiterías de los barrios de Belgrano y Núñez, como los restaurantes Harry Cipriani, Alkorta, Chungo y La Parolaccia entre otros, a los cuales elegía con sumo cuidado antes de robarlos.



Álvarez relataba a distintas personas los delitos que había cometido o los que estaba por cometer, como si se tratara de anécdotas divertidas.



Algunas de esas personas eran los remiseros que lo llevaban habitualmente a la Capital Federal o a la villa de emergencia La Cava, en Béccar, donde iba a reclutar a sus cómplices y comprar las armas que utilizaba en sus asaltos.



Durante el juicio por el crimen del empresario Bernardo Loitegui, dos remiseros declararon que el "Concheto" había reconocidos en dos oportunidades ser autor de los homicidios.



"Me contó con detalles cómo había llevado a cabo el asalto a Company. Explicó que cuando se iban un policía hirió a un amigo de él y por eso lo mató a balazos", relató en esa oportunidad uno de los choferes.



El otro remisero afirmó que en una oportunidad Álvarez compró diarios y mostrándole la noticia sobre la muerte de Loitegui le dijo: "Este gil se retobó para no entregar el auto y lo tuve que matar de dos tiros en el pecho. Ahora dicen que le quisimos manosear a su hija pero a la piba ni la tocamos".



"Robar es como tener una novia linda. A mi me seduce y lo hago porque gozo y no porque lo necesite", reconoció Álvarez, según uno de los testigos que lo comprometieron en el juicio.

TRAS 20 AÑOS PRESO, VOLVIÓ A CAER POR ROBAR UNA CARTERA

El múltiple homicida había sido excarcelado en diciembre de 2015 tras pasar 20 años en prisión y apenas tres meses después fue detenido acusado de robarle a mano armada un morral con dinero a un ciudadano colombiano, en el barrio porteño de Monserrat.

Ese episodio ocurrió en la puerta de entrada de un edificio situado en avenida Belgrano 360, hasta donde Álvarez (38) presuntamente siguió a la víctima desde un banco del que había sacado más de 60.000 pesos.



Las fuentes policiales detallaron en aquel momento que recibieron un llamado al sistema de emergencias 911, por lo que dos efectivos de la comisaría 2da. porteña, con jurisdicción en la zona, se trasladaron hasta Balcarce al 600, esquina México, a poco más de dos cuadras del lugar del hecho.



Hasta allí había corrido detrás del "Concheto" el ciudadano colombiano, identificado como Gustavo Adolfo Gallo (22), lo había alcanzado y, con la asistencia de otros transeúntes, había conseguido detenerlo.



Gallo le explicó a los efectivos que acababa de salir de un banco del que había retirado una importante suma de dinero, que al llegar a la puerta de su casa en Belgrano 360, Álvarez lo abordó con un arma de fuego, lo amenazó con matarlo y le arrebató el morral de color gris en el que la llevaba.



El joven de nacionalidad colombiana dijo que momentos después persiguió al ladrón y logró contenerlo con asistencia de otras personas.



En el lugar, los policías incautaron el mencionado morral gris en cuyo interior había 67.435 pesos en efectivo, además de otro morral de color negro que contenía un revólver calibre .32 con seis municiones en el tambor y otras 42 municiones del mismo calibre.



Los policías detuvieron a Álvarez por el delito de "robo a mano armada" y lo dejaron a dejaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nacional en lo Criminal y Correccional 13, a cargo de Luis Zelaya, quien ordenó alojarlo en el penal de Devoto.