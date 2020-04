Dos platenses y una carrera a contrarreloj: sobreviven en uno de los países más caros del mundo y aseguran “estar en la nada”

Dinamarca es uno de los países más caros del mundo y allí intentan sobrevivir 130 argentinos que todavía no puede pegar la vuelta debido al cierre de fronteras por la pandemia de Covid-19.

Entre ellos y otros tantos platenses están Juliana y Mariano, quienes viajaron a Copenhague en octubre del año pasado con planes de regresar en abril pero no pudieron.

Si bien la visa Work and Holiday que sacaron aún tiene vigencia, se agota el dinero de los ahorros y también la licencia laboral que Mariano tiene en Argentina. Si no regresa antes de junio, se quedará sin trabajo. De momento no tienen ni noticias de poder regresar.

“Estamos acá desde octubre. Vinimos para ver si encontrábamos trabajo y pudimos conseguir en Wolt, que es lo mismo que Glovo en La Plata, un delivery en bicicleta. Pero como teníamos planeado volver en abril dejamos de trabajar y ahora estamos sosteniéndonos con los ahorros”, comentó Juliana y remarcó que “estamos en la nada misma”.

“Estamos solos porque la embajada no tiene noticias, vivimos el día a día, con una incertidumbre total, no sabemos ni qué día ni de dónde ni por qué aerolínea podemos llegar a viajar. Es estar en la nada misma”, subrayó.

Y agregó que por el momento les alcanza para poder pagar una pensión: “Vivíamos en un departamento pero cuando decidimos volver se alquiló rápido. Finalmente nuestro vuelo se canceló y ahora estamos en una pensión”.

La visa con la cual viajaron tiene vigencia hasta octubre, pero la preocupación de la pareja es que Mariano puede perder el trabajo: “La visa se vence en octubre, mi novio tiene un trabajo en La Plata y le habían dado una licencia hasta junio, si no se presenta se queda sin trabajo. Ese es nuestro mayor apuro, es la necesidad de no perder el trabajo”.

En cuanto a la situación actual no tienen novedades de que pueda producirse un retorno a corto plazo: “Ya sacamos dos pasajes por aerolíneas diferentes, una es de Aerolíneas Argentinas y no tuvimos reembolso, pero tenemos la esperanza que el de Aerolíneas nos sirva para repatriación, si no no creo que podamos pagar otro pasaje”.

Cabe señalar que Dinamarca todavía está en un cierre parcial con escuelas, lugares de trabajo públicos no críticos, así como comercios, restaurantes y teatros cerrados.