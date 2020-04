El arte sobre todo: la cultura independiente no afloja

Son muchos. Hay por lo menos uno en cada barrio de La Plata -de hecho, suelen ser más-. Por ellos circulan los artistas y sus expresiones musicales, literarias y plásticas, nutriéndose, conectándose, dándose a conocer. Los centros culturales barriales reciben a chicos y adultos en talleres dictados por referentes de la escena independiente o profesionales de larga trayectoria en el mainstream, y también dinamizan y renuevan la agenda de una ciudad que en estos rubros es una usina inagotable. Sin embargo, la mayoría tiene cerradas sus puertas por completo como consecuencia del arribo del COVID-19.

La cuarentena impide que desarrollen sus actividades normalmente, como les ocurre a tantos emprendimientos… pero ellos ya están cara a cara con el fantasma de un “aislamiento social” cuyos plazos son aún inciertos. Nada va a ser igual por un largo período. Lo saben y “cranean” constantemente estrategias para asumir gastos fijos y sueldos; reactivar de a poquito... Para seguir latiendo a otro ritmo, pero más vivos que nunca.

Las realidades son disímiles. Hay espacios que enfrentan gastos grandes, como alquileres de inmuebles y algunos sueldos, mientras que otros funcionan en espacios propios y se autogestionan íntegramente. En esta sintonía, muchos de los centros culturales de la Ciudad difundieron en la semana una carta a través de sus redes, confesando que se encuentran en “situación de emergencia”, y apelando al apoyo de vecinos y vecinas para seguir existiendo.

Textualmente, informan: “armamos una red de difusión de las propuestas particulares para que vecines, amigues, participantes de talleres y todo el público que habita nuestros espacios cotidianamente pueda aportar a las iniciativas que cada uno está realizando en busca de sostenerse económicamente. Como primera acción, lanzamos un video en conjunto para poder hacer visible la situación que estamos atravesando. Las iniciativas de los espacios son muchas y se ajustan a las posibilidades y necesidades de cada uno: rifas, bonos contribución, compras a futuro, donaciones, clases virtuales, venta online, etcétera”.

Suscriben el documento La Bicicletería Creación Colectiva, C’est La Vie, TePe Teatro Práctico, Guajira, El Espacio, Calle UNO, La Gran 7 Arte y Cultura, El Escudo, En Eso Estamos, Casa Sónica, Casa Unclan, Doble-T, Casa Palta y Vil Teatro, con el lema “De esta salimos juntes”.

“Nosotras tuvimos que poner en pausa todo el espacio. Cuando se dictó el primer aislamiento social, los centros culturales, restaurantes y espacios que nuclean público, fuimos los primeros que tuvimos que cerrar. Y con la cuarentena, ya fue todo. Los primeros días fueron bastante angustiantes sobre todo para lograr resolver cómo se iban a pagar los sueldos de la gente que trabaja, pagar el alquiler, luz, gas, los seguros… ¡Todo!”, cuenta Verónica Cassinelli, cocinera y flamante socia de C’est La Vie. “Justo compré mi parte un tiempo antes de la cuarentena”, revela acerca de la sociedad que completan Natalia Soulé y Lu Uncal.

LA CREATIVIDAD AL PODER

“El aislamiento nos priva de la razón principal de nuestra existencia: el encuentro y el tejido de nuevos lazos sociales. Es allí donde está la construcción del mundo que proponemos día a día, en mirarnos a los ojos y decirnos lo que pensamos, en bailar, cantar, hacer música, teatro, pintar y desde ahí transformarlo todo. Somos conscientes de la importancia de cuidarnos entre todos y sabemos muy bien que la salida es colectiva. Quienes vivimos de la autogestión trabajamos cotidianamente en nuestros espacios y proyectos de esa manera, construyendo solidariamente lazos en donde circulan recursos de todo tipo. Entre ellos está obviamente el dinero con el que pagamos alquileres, impuestos, servicios y sueldos”, enumeran los gestores culturales locales.

Y a partir de esa experiencia compartida, han generado redes de contención y de comunicación para poder hacer visible la problemática que están atravesando. Hoy, más que nunca, necesitan el apoyo de toda la población. Se han propuesto llegar a cada vecino y cada vecina de la ciudad por medio de sus redes y propuestas alternativas para salir adelante. Cassinelli cuenta que desde su espacio “pensamos distintas estrategias y lo primero que hicimos una rifa de tres tickets ‘de oro’: las tres personas que ganan esos tickets tienen acceso gratuito a los shows del centro cultural de por vida. Esa rifa la largamos y estuvo girando casi un mes. Por suerte la gente se recopó en comprarla y pudimos cubrir los gastos de marzo y un poco de los de abril. Estuvo muy bueno. Se rifó esta semana”.

“Ahora estamos por salir con una especie de membrecía -para que la gente se haga socia de C’est La Vie- que tendrá un costo aproximado de 250 pesos por mes: quienes se adhieran van a tener acceso a descuentos, sorteos, descuentos en barra, en cocina, en los shows. Van a tener diferentes posibilidades dentro del espacio y beneficios”, agrega.

Otra de las acciones en conjunto, entre todos los espacios, es el lanzamiento de los “tickets futuro”, para que la comunidad pueda comprar a futuro sus entradas para diferentes shows, o que ese dinero lo puedan usar en la barra o en la cocina, cuando cada centro vuelva a abrir.

El centro cultural Espacio Prisma, de Meridiano V, también está dando pelea a los números rojos a la hora de solventar gastos de alquiler, servicios y seguros. Julieta Nava, Natalia Pissoni y Hernán Suárez Hurevich están al frente de ese proyecto que nuclea espectáculos, talleres y una tienda de emprendedores con más de 80 marcas.

“Generamos una rifa solidaria para encarar gastos fijos y algunos talleristas están haciendo de forma independiente formas de seguir con sus clases. Nosotros en nuestras redes publicamos recetas, cursos on line y diferentes actividades últiles para la comunidad”, cuenta Julieta, describiendo las formas de sustentarse y continuar con el vínculo con los vecinos.

“También la idea es volver esta semana comenzar con la entrega a domicilio de productos de la tienda”, agrega sobre el delivery de diseño, indumentaria, decoración y artesanías que encarará Prisma estos días.

LA VIDA INTERIOR

“En Casa Unclan tenemos las puertas cerradas desde que se decretó la cuarentena. Tuvimos que dar de baja la agenda de eventos, sin reprogramación, hasta nuevo aviso. Esta situación nos pone en estado de emergencia a todes les trabajadores de la gestión cultural. Ya que no solamente nos afecta a nosotres, sino a los centros culturales en general, a todas las bandas, musiques, técnicos, teatros…”, describe Sebastián Rosello, técnico y productor del lugar: “Por ahora nuestra única actividad es de manera virtual. Todos los sábados a las 21 hacemos transmisión en vivo desde nuestro Instagram con diferentes artistas. Anoche se presentó desde su casa el cantautor platense Ramiro Sagasti (Pérez y Roto), un gran amigo de la casa”.

“Estamos gestionando la inscripción para recibir el subsidio del fondo de emergencia para centros culturales del Ministerio de Cultura, y así poder pagar los alquileres de inactividad ya que con las puertas cerradas no podemos generar ingresos. Tenemos muchas ganas de volver a abrir Casa Unclan. No hay una fecha definida, pero de a poco iremos retomando las actividades, no solo de los eventos y recitales, sino también de los diferentes emprendimientos que se desarrollan en nuestro club cultural: Sala de Conciertos, Cocina Delivery, Galaxia Cortes, Toppadora, Insane Tattoo y Ananda Grow”, destaca Sebastián.

Casa Uno, situada en Barrio Hipódromo, también cerró a mediados de marzo. Tuvo que suspender los talleres y eventos que tenía andando. “La cuarentena nos agarró culminando una etapa de renovación de la casa. Nos queda la espina de no poder abrir para mostrar todo el trabajo hermoso que hicimos en el verano en el espacio, que este año cumple ya cinco funcionando como espacio cultural” explican sus responsables. Ahí, en la casona de 1 entre 36 y 37, las clases de música se proyectan de manera virtual, siempre dentro de las posibilidades técnicas de los alumnos. Aun así, reconocen que la “matrícula bajó un montón”.

Respecto de los eventos, están proyectados dos ciclos por vivo de Instagram, con formato de entrevistas; uno de acústicos con las bandas y el otro “apunta a generar debate sobre la industria cultural… lo que hacemos es juntarnos y entrevistarnos por Instagram Live con diferentes actores culturales de La Plata para poner en común y analizar entre todos cuál es la salida que le vamos a dar colectivamente a todo esto”, señalan.

“Esperamos poder abrir pronto y retomar las actividades, pero la perspectiva es que hasta agosto o septiembre eso no va a pasar, por eso estamos atravesando este momento organizados, entre todos. En lo económico, ahora redestinamos los fondos que teníamos para terminar la obra y estamos pensando estrategias para sostener los gastos fijos en los próximos meses”, resume Emiliano Rimoldi, uno de los integrantes del grupo que gestiona el espacio: “estamos atravesando un momento muy impactante frente al coronavirus, donde la sociedad y la manera de relacionarse ya no serán las mismas. Pero sé que nos volveremos a encontrar y disfrutaremos aún más de los espacios culturales”.

“Estamos craneando bastantes estrategias para poder seguir manteniendo el espacio, confiando en el público del lugar, que tiene mucho amor por la casa y que nos viene re bancando. Pero bueno, es una situación súper compleja y los gastos fijos son altos. En conjunto, estamos en la tarea de hacerle tomar conciencia a la gente de la situación que atraviesan espacios como los nuestros y la cultura en general”, concluye Cassinelli, desde C’est La Vie.