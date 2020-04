Buena energía en casa: rituales de limpieza energética

Desde hace más de un mes que estamos todo el día en casa o la mayor parte del tiempo allí. La cuarentena puede vivirse de muchas maneras y cada una de ellas implica un estado de ánimo diferente. Es más, en un mismo día se pueden atravesar varios humores, porque el contexto que se nos presenta es nuevo y a la vez limita nuestra rutina habitual.

Así como muchas veces nos damos un baño para quitarnos el mal humor o despejarnos por estos días, la casa también tiene que limpiarse, no sólo para mantener la higiene, sino además renovar las energías. No importa si vivimos solos o con toda la familia. Realizar una limpieza energética puede ser muy beneficioso para que la estadía de 24x24 en casa no sea una carga.

Lo genial de estos rituales es que se pueden hacer con productos que se tienen en el hogar y no es necesario salir a comprar nada.

“Sirven el vinagre, la sal gruesa, las cáscaras de limón o cítricos (que ayudan mucho para eliminar energías negativas) y si tenemos alguna planta como romero, laurel y ruda podemos hervirlas en 1 litro de agua y con eso limpiar las superficies”, explica María Rosa Arce, facilitadora de terapias holísticas y alternativas, creadora Quenti, su espacio donde brinda talleres y asesora en el tema.

Los aromas ayudan muchísimo a la hora de mantener un espacio en armonía

Un hábito que es recomendable incorporar para mantener la casa en armonía es ventilar diariamente y “que la luz del día entre en cada uno de nuestros espacios, escuchar música armónica (mantras, música 432HZ, meditaciones), tener plantas ya que purifican los espacios. Los aromas ayudan muchísimo a la hora de mantener un espacio en armonía (sahumerios, difusores, palo santo, sahumos, hornillos, aceites esenciales), y el uso de piedras naturales en los ambientes como turmalina negra, amatista, cuarzo rosa y lámparas de sal”, cuenta María Rosa.

Pero para quienes quieran hacer una limpieza más profunda, la especialista nos acerca el paso a paso de un ritual de renovación energética del hogar.

“Es importante estar en sintonía y vibrar alto a la hora de iniciarlo. Para ello vamos a seguir tres pasos fundamentales: la apertura, que es la sintonización individual (auto tratamiento de reiki, meditación, respiración consciente, pedir asistencia o guía de nuestros maestros, ángeles, seres de luz, guías espirituales, etc. para que nos ayuden en la limpieza que vamos a realizar. También podemos encender una vela para que la luz nos acompañe. La vela blanca es para la purificación; la azul para la protección; la violeta para la trasmutación; y la verde para la sanación propia y del espacio. Después se pasa al desarrollo de la limpieza. Este paso debemos ejecutarlo con intención de luz, amor y confianza sobre todo lo que queremos manifestar”, describe Arce y dice que para el cierre del ritual hay que agradecer y dejar que las velas y el carboncito se consuman por completo. Luego los restos se arrojan en una corriente de agua o se colocan en la tierra (puede ser maceta) y hay que ventilar muy bien el espacio.

En el ritual de limpieza hay que comenzar higienizando bien el ambiente elegido y luego cerrar todas las puertas ventanas. “En esta limpieza pueden incluir el uso de vinagre que es muy efectivo para la limpieza de bajas energías, se puede agregarlo al agua para limpiar pisos, vidrios y cualquier superficie que se quiera. Una vez que nuestro espacio está limpio vamos a tomar un sahumador (de metal, cerámica, barro) y colocar uno o tres carboncitos vegetales (es muy importante que el número de carbones sea impar), los encendemos siempre fuera del lugar ya que queman una membrana y el humo que emanan no cumple ninguna función. Es muy importante que los carboncitos estén bien encendidos para que el preparado que pongamos encima no los apague”, describe la especialista y resalta que la limpieza debe hacerse siempre de adentro hacia afuera de la casa.

“Una vez listos los carboncitos se le colocan encima resinas o hierbas. La cantidad que se elija también debe ser impar. Particularmente para una buena limpieza recomiendo siete hierbas a elección o bien utilizar mirra, incienso y benjuí que son muy efectivas en conjunto. El preparado se puede colocar en un frasco (preferentemente de vidrio que soporte el calor) y echarle algunas gotas de aceite esencial de limón, romero o sándalo. Esto contribuirá a que el preparado se unifique y no se desperdicie nada. Una vez colocado el preparado, vamos a ir desde la última habitación de la casa hacia la puerta de entrada recorriendo bien cada habitación y sahumando los rincones, debajo de sillones, las camas, las plantas y todos los objetos”, relata María Rosa.

Este ritual se recomienda hacer una vez por semana, sobre todo en estos momentos de cuarentena. Pero también para momentos especiales como después de una discusión, al adquirir artículos de segunda mano, cuando se empieza un nuevo trabajo o proyecto, durante o después de un resfriado, en luna nueva o llena y cuando la energía se sienta pesada.