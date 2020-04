Ofrecen descuentos de hasta 60% en seguros del auto durante la cuarentena

Por el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno para amortiguar la propagación de la pandemia del coronavirus (COVID-19), varias aseguradoras de autos aplican descuentos de hasta 50 por ciento ante el menor uso del vehículo a raíz de la cuarentena.

La bonificación no es masiva, sino que cada empresa la estudia caso por caso. Pero además hay alternativas que cada cliente puede solicitar en su aseguradora para pagar menos en el caso de que no use el vehículo.

Por ejemplo, se puede pedir bajar la “cobertura de casco”, de total a parcial por ejemplo, subir la franquicia que cada cliente tiene a cargo individual o bien reducir la póliza a una “cobertura de garaje” que cubrirá sólo los siniestros en el lugar donde esté guardado el vehículo.

El asegurado puede pedir en cualquier momento volver a la situación anterior, una vez que crea que empezará a andar más en el vehículo. En este último caso se puede obtener un ahorro de hasta el 60 por ciento.

Para saber cómo recibir el descuento del seguro del auto, algunas aseguradoras, aunque no muchas, lo realizan automáticamente.

En otras, los clientes deberán comunicarse con la empresa y consultar si están aplicando dicho beneficio y solicitarlo.

En algunas empresas, las rebajas de hasta 50 por ciento estarán vigentes durante tres meses, otras ofrecen el 30 por ciento pero por más tiempo, 6 meses. En otros casos, las bonificaciones son de entre 5 por ciento y 30 por ciento del valor de la cuota.

Las aseguradoras, para poder aplicar el descuento, cubren sólo en caso de robo o cualquier problema que pueda ocurrir dentro del garage.

Las bonificaciones rondan entre los 500 a los 3.000 pesos mensuales, teniendo en cuenta el tipo de cobertura, antigüedad en la aseguradora y modelo del auto.

Ante el reclamo continuo por parte de los clientes, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) informó que la entidad no emitió ninguna normativa en la que obligue a las aseguradoras a aplicar descuentos o bonificaciones en las cuotas de las primas de las pólizas de seguros obligatorios.

El comunicado oficial busca dar claridad sobre “publicaciones y noticias que han circulado en los últimos días en el marco de la Emergencia Sanitaria y en relación al Seguro Automotor”.

En este marco, la Superintendencia resaltó que “no se ha emitido normativa alguna que obligue a las aseguradoras a aplicar descuentos y/o bonificaciones en las cuotas de las primas de las pólizas de los seguros obligatorios”, expresó.

Fuentes del organismo explicaron que queda a disposición de cada aseguradora la posibilidad de ofrecer descuentos o bonificaciones. “Informamos que desde la Superintendencia no se ha dispuesto ninguna obligación”.

“Por lo expuesto, se recomienda a la población procurar un asesoramiento directo por parte de las entidades aseguradoras y/o Productores Asesores de Seguros respecto de las coberturas ofrecidas y/o medios y/o modalidades de pago vigente”, indicó la SSN en el comunicado.

Y, recordó que “toda normativa, circular y/o resolución será comunicada de manera oficial y a través de nuestros canales de comunicación verificados -página web, argentina.gob.ar/ssn y redes sociales de la SSN, Twitter, Instagram y LinkedIn”.

$3.000 Es el tope de las bonificaciones mensuales, teniendo en cuenta el tipo de cobertura, antigüedad en la aseguradora y modelo del auto. Arrancan en 500 pesos.

60% La máxima rebaja Si el asegurado pide reducir la póliza a una "cobertura de garaje" que cubrirá sólo los siniestros en el lugar donde esté guardado el vehículo.