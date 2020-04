Básquet: Se terminó la temporada para el Lobo en la Liga y para el Pincha y Unión en el Federal

Se acabó la temporada para los triperos en la Liga Argentina de Básquet y para el Pincha y Unión en el Torneo Federal, tras confirmar la Asociación de Clubes, en reunión celebrada esta mañana, que tanto la segunda como la tercera categoría del baloncesto nacional no continuarán con su calendario, en tanto que sólo sigue en pie la posibilidad de continuación de la Liga Nacional, el máximo estamento del deporte de la naranja en el país.

Tanto en la Liga Argentina como en el federal no habrá ni ascensos ni descensos.

La Liga Nacional y la Liga Argentina están bajo la órbita de la AdC, que lidera Gerardo Montenegro, mientras que el Torneo Federal pertenece a la CABB, de Fabián Borro -asumió en diciembre y se tomó licencia en la AdC-. Además, la Liga Nacional Femenina "no se iniciará" como estaba previsto.

"Bajo la modalidad de `terminación temprana de la competencia´, se da por finalizada la temporada 2019-2020 de la Liga Argentina y el Torneo Federal sin ascensos ni descensos", inició el comunicado publicado en la web de la AdC.

"Se ratifica la decisión de continuar la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional. Por este motivo se convoca al Comité de Presidentes de Categoría A, para avanzar en el acuerdo general y gestionar la forma de definición de la Liga Nacional", continuó.

Asimismo, el médico de la AdC y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), Diego Grippo, está "trabajando para terminar una protocolo de cara al reinicio de las prácticas".