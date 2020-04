Militando en cuarentena: famosos en guerra por el feminismo y el medioambiente

Cualquiera que esté pasando esta pandemia encerrado con su pareja o su familia lo sabe: la cuarentena nos pone irritables, cascarrabias, nos hace dormir mal y convivir al día siguiente, las 24 horas, con personas que demandan atención. Es… complicado, una situación que ha desatado una buena cantidad de crisis de pareja, incluso entre los famosos, y todavía más peleas por pavadas que suben de tono inesperadamente.

En esas anda la farándula. Andarán aburridos, porque con todos los espectáculos y rodajes parados no hay romances furtivos para iniciar detrás de escena, rencillas por ego o competencias de rating. Andarán, como todos, ansiosos. Así, hartos de las consecuencias del encierro (suponemos que a ellos les toca en hogares un poco más grandes, con piezas exclusivas para refugiarse de los acompañantes de cuarentena), se dedicaron a pelearse con vehemencia catártica durante todo abril, desde las redes sociales, los paneles de televisión (vía satélite) y las revistas, intentando solucionar algunos de los grandes problemas del mundo: la desigualdad entre el hombre y la mujer, el maltrato animal, el calentamiento global…

Quien protagonizó de forma espectacular esta seguidilla de peleas grandilocuentes fue, claro, el elenco de “Casados con hijos”. En su intento por volver al pasado para revivir en el teatro aquel éxito televisivo, quisieron hacerse los sonsos con lo evidente: en ese Pepe tan “Argento”, en esa Moni tan incompetente y extravagante, en la “rubia tarada” Paola, había algo de parodia, sí, pero también mucha celebración de ciertos estereotipos inevitablemente ligados al machismo argentino. Más que reírse de Pepe, el público celebraba sus ocurrencias y hasta lo compadecía por estar rodeado de mujeres que, digámoslo suavemente, le inflaran la paciencia.

Pero Érica Rivas, María Elena en la ficción, no se las dejó pasar, y envió una furibunda misiva a la producción para modificar los chistes de los spots promocionales. El tono de “cero tolerancia” de la actriz sugiere que, quizás, prefería no volver, pero la presión provocó que, al menos, jugara su carta: “El mail no sé si es de Érica Rivas o de María Elena”, contó entre risas Ángel de Brito antes de leer el texto donde Rivas pedía ante un chiste sobre veganismo “hablar del carnívoro machista capitalista”, lanzaba que por la cantidad de veces que Pepe remataba los chistes “es que quise incorporar al equipo alguien para que nos los proteja y asesore feministamente” (habría sugerido el nombre de Malena Pichot), y pedía que el nuevo latiguillo de su personaje sea “se va a caer”.

Así es que Érica Rivas no firmó, y no firmará, para ser parte de la obra teatral, desatando a la vez horas y horas televisivas con el viejo, ya agotado debate: ¿de qué nos reímos? ¿Cómo se puede hacer humor en esta nueva era? ¿Hay que tirar los viejos chistes a la basura? ¿Se podía esperar realistamente que “Casados con hijos” modifique su fórmula? Y si es machista, ¿quien tiene la culpa, la obra o el público que agotó las entradas en días? En fin: un debate circular, ya poco apasionante, donde todos gritan sin escucharse.

EL “PERRITO-GATE”

Otro de estos debates gritones se dio por una perrita que Susana Giménez compró (error número uno para los millennials) y luego devolvió para que la entrenen, porque mordía mucho (error número dos en esta cultura). Cuando fue confrontada por sus pecados, la diva de los teléfonos, habitualmente reina de las respuestas evasivas y que quedan bien con todos, terminó llamando “estúpida” a Nicole Neumann. Y sí, estamos todos un poquito nerviosos con esto de la pandemia.

Nicole, amante de los animales, se había subido al coro contra Susi, afirmando que “cuando adoptás un animal es como un hijo, si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés?”, y luego que “es como parir el chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito, cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece”.

“Estoy harta de que la gente sea tan estúpida y pueda creer que yo puedo devolver un perro. Me gustan más los perros que muchas personas”, respondió furiosa Susana, y Nicole, ayer, se mostró sorprendida, pero conciliadora: “Hay una cizaña de cómo la gente transmite lo que uno dice”, dijo, echándole la culpa a los medios de generar un poco de lío en tiempos donde faltan escándalos, explicó que no había hablado en contra de comprar perros, y que “me preguntaron qué opinaba de lo que pasó con este cachorro. Yo hablé desde lo que pienso y siento, cuando uno adopta un cachorro, pero nunca hablé en contra de ella, la admiro y sé que ama a los animales”.

“Entiendo que la gente está vulnerable, enojada, porque estamos con el encierro, con esta pandemia, la cuarentena y es mucha cosa, la gente está medio a flor de piel, esta forma de hablar de ella no pega”, afirmó Nicole, una voz de sensatez en esta tormenta de ruido blanco.

CARNE Y COVID-19

Lo curioso es que esta misma Neumann racional había estado, algunas semanas atrás, en el ojo de la tormenta tras disparar con furia contra todos. O, al menos, contra todos los que consumen carne. Angustiada durante las primeras jornadas de cuarentena, Nicky lanzó que “uno de los cambios” que debería hacer el mundo post-coronavirus “debería ser el consumo de la carne dado que esta pandemia viene de la carne, así como un montón de pandemias anteriores que vinieron del consumo de la carne”. Lo hizo, curiosamente, mientras entrevistaban a un carnicero.

“Subió el consumo, lo único que hace la gente es estar en su casa y comer”, le respondió el comerciante. “¿Pero justamente carne? ¡Es llamativo! Si todos sabemos que vino del consumo de carne del mercado de Wuhan, así se inició”, interpuso Neumann, a pesar de que la hipótesis del murciélago en Wuhan no está comprobada.

La panelista terminaría en su militancia peleándose con una abuelita, que dijo que “estoy en contra de Nicole por eso que dice que todo esto viene por el consumo de carne”. “No lo digo yo, lo dicen los estudios”, la siguió Nicole, imparable: en parte por su pasión, en parte porque se puso como los chicos, era difícil explicarle que lo mejor era frenar. Y no frenó: la modelo posó en la portada de una revista, vestida de blanco juntando sus manos a modo de plegaria, mientras lleva barbijo, en clara alusión a las precauciones a tomar para frenar el avance del coronavirus. El título: “Si no comiéramos animales, no habría pandemia”.

VIDA VERDE

“Sé que va a generar debate. Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia (no importan las teorías si por la naturaleza o el humano) si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas, ¿si? O sea, con fundamentos concretos...Vengan de a uno”, lanzó Nicole en la revista.

“No es una teoría que me invento yo porque amo los animales”, afirmó la modelo, que se refirió a las últimas epidemias, como la gripe aviar y porcina. “Es una teoría concreta. De hecho, la OMS estima que a nivel mundial cada año se producen alrededor de 1000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis, es decir que se transmiten de los animales a las personas. Alrededor del 70 por ciento de las infecciones emergentes que se informan son de zoonosis. Es una información real”, informó Nicky.

Hubo de todo para Nicole: comentarios agresivos, lógicos en el país de la milanesa y el asado, también mucho apoyo. Hubo, sobre todo, horas de debates muy serios y solemnes sobre el tema en los programas de la tarde. Finalmente, el tema se disipó, reemplazado por el nuevo escandalete virtual, dejando en evidencia que quizás los medios argentinos, gritones siempre, histéricos hoy en medio del nerviosismo pandémico, quizás no sean los mejores espacios para hablar de ciertas cosas...