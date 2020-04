¡Cuidado con las mascarillas caseras!

Con todo este tiempo “de más” en casa hemos probado en hacer de todo: cocinar, coser, ejercicio y también innovamos con las cosmética. Pero cuando de ponerse cosas sobre la cara se trata, no es tan bueno copiar todo lo que en Internet circula, sin antes consultarlo con un especialista.

Aunque hay algunos remedios e ingredientes caseros que resultan efectivos para muchas problemáticas, en el caso de las mascarillas faciales no habría que ser tan despreocupada.

Por aburrimiento, ahorro o por no poder tener la posibilidad de salir de casa para comprarla, muchos han acudido a los famosos “DIY” con las mascarillas caseras y según los expertos, podría ser un gran error a la hora de tratar la piel por varias razones.

La piel del rostro es más fina y delicada que la del resto del cuerpo, además se encuentra expuesta durante todo el año a múltiples agentes externos que pueden dañarla, como la contaminación o los cambios extremos de temperatura.

Es verdad que a partir de los 25 años comienzan a aparecer los primeros signos de envejecimiento y la cara es nuestra carta de presentación más visible, por ello, debemos saber cuál es el ritual de tratamiento necesario para mantenerla hidratada, sana y luminosa. Eso requiere la consulta a un especialista y no a las páginas de Internet, donde es difícil saber la fiabilidad de las fuentes de información.

Antioxidantes

Las frutas y verduras tienden a oxidarse con facilidad. Se lo puede ver en una manzana si se la deja expuesta al aire pocos minutos. Así, los ingredientes que pueden ser antioxidantes pueden convertirse en pro-oxidantes, explican los expertos. Esto incluye, por ejemplo, al refrescante pepino o la manzana verde. Es precisamente esto lo que las firmas cosméticas tienen en cuenta para evitar los procesos de oxidación que podrían dar lugar en nuestra piel si no se ajusta con activos tratados o extractos reformulados o sintetizados, en los laboratorios.

Vitaminas

Otro gran ejemplo es lo que sucede con el limón o la naranja. Famosos por sus beneficios despigmentantes y por ser una importante fuente de vitamina C. Pero lo que muchos no tienen en cuenta es que esta vitamina C también es irritante e incluso, puede llegar a ser pigmentante.

Las firmas cosméticas trabajan con formulaciones en las que la vitamina C está estabilizada. Es por ello que no se suele trabajar con el ácido ascórbico como tal, sino con formas estables como el tetraexildecil ascorbato o el ácido ascórbico etilado. Si a una mascarilla se le aplica, por ejemplo, jugo de limón, seguramente se irrite la piel y se generen manchas a largo plazo porque no es un principio estable y variará dependiendo de la luz o el aire, produciendo el efecto opuesto -pro oxidativo- al deseado”.

En las mascarillas caseras, no se cuenta con los medios suficientes para llevarla a cabo de forma correcta. Y es que tan importante como los activos son los medios de vehiculización del principio que se activa. Esto quiere decir que cuando un cosmético se aplica en la piel, varía su efectividad en función del sistema de encapsulación en el que va introducido. Los principios activos no se suelen soltar en la piel así como así. Una buena formulación exige que el principio vaya encapsulado (normalmente en polímeros) que dirige el principio y lo lleva a la piel o a las células.

En cuanto a las mascarillas caseras exfoliantes, sucede algo similar. A pesar de que son muy famosas, pueden conllevar grandes riesgos. Para realizar una exfoliación mecánica es necesario utilizar exfoliantes físicos que hayan sido perfectamente esferificados (bambú o semillas de albaricoque, por ejemplo), y esto se suele hacer en un laboratorio. La utilización de azúcares o sales puede dañar la piel, ya que tienen aristas que pueden crear micro dermo abrasiones o heridas.

