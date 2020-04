Los increíbles lujos del príncipe que compró el club Newcastle

Por estas horas uno de los temas que más se ha instalado ha sido la fortuna del nuevo propietario del club inglés Newcastle. Mohammed bin Salman, el próximo rey de Arabia Saudita, tiene acordada la compra del club pero no es el único capricho de este multimillonario: además tiene la casa, el yate y la obra de arte más caras del mundo.También, dicen las crónicas periodísticas, es fanático de los inodoros inteligentes.

Bin Salman es fana de los deportes de contacto como el boxeo(fue él quien promocionó la revancha entre los pesados Anthony Joshua y Andy Ruiz y pagó 40 millones de dólares por el combate que se celebró en diciembre a las afueras de Riad) y se encargó de llevar a su país eventos de la WWE, una liga de lucha libre yanqui.

Se sabe que Mohammed, que está casado con una de sus primas y al que no le gusta la poligamia (algo común en su dinastía) no anda con vueltas a la hora de negociar y no tiene problemas en gastar millonadas en gustitos personales. De hecho, ostenta varios récords increíbles:

¡tiene la casa, el barco y la obra de arte más caras del mundo!Cuando anda por Francia, el príncipe pasa sus días junto a su séquito en elChateau Luis XIV, una mansión de lujo que se encuentra en Versalles y que simula las residencias de los antiguos monarcas franceses

. Ahí, tiene de todo: en los 230.000 metros cuadrados de la propiedad se destacan una discoteca, un acuario gigante, un cine propio y una bodega con capacidad para 3.000 botellas.¿Cuánto la pagó? 300 millones de dólares.