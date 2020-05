Denuncian que un grupo de alumnos platenses todavía no empezó las clases: "están a la deriva"

Preocupado por la situación de los alumnos de quinto año de la escuela secundaria N°55, un familiar de uno de los chicos se comunicó con este diario para denunciar que el curso todavía no inició el ciclo lectivo 2020. Así lo entiende la persona que habló con este diario y que pidió mantener su identidad a resguardo para evitar el hostigamiento al menor que representa. Es que, según expuso, los chicos no concurrieron a clases durante los primeros días de marzo y luego, cuando sobrevino la emergencia sanitaria, quedaron a la deriva.

Siempre en base a la relato de la fuente, el origen de esta dramática situación tiene su génesis en el hecho de que en marzo los chicos no contaban con un lugar físico para poder estudiar y tampoco con profesores. Esto derivó en la decisión de que los chicos no iban a concurrir a la escuela hasta tanto se consiguiera maestros y un aula para que pudieran tomar clases. Pero los días pasaron y hasta el 20 de marzo todavía no se había encontrado una solución.

Muchos padres creyeron que, pese a la falta de un lugar físico, la modalidad de estudio remoto que comenzó a aplicarse en miles de establecimientos educativos del país a raíz de la cuarentena iba a ser una oportunidad para que sus hijos pudieran incorporarse a clases. Pero a contramano de sus proyecciones, hasta el momento continúan sin ser contactados por las autoridades escolares y la preocupación en los hogares va in crescendo.

Muchos padres son enfáticos a la hora de referirse a la situación de sus hijos: "el año de estudio está perdido". "Los chicos andan sin rumbo. Si bien son grandes necesitan un mayor que les brinde asistencia. Nadie les manda una instrucción sobre las tareas que deben hacer y es muy difícil que un chico agarre un libro por sí sólo. Los padres le buscamos una solución planteando temas pero es difícil convencerlos de que hagan algo si no están obligados por la escuela. Además muchos padres no tienen idea sobre cuáles son los contenidos que debe aprender un chico de 17 años" contó la fuente que habló con el diario.

En este marco, la persona que habló con el diario reclamó a las autoridades del establecimiento que tengan en cuenta esta situación que está afrontando este sector de la comunidad educativa y que se elabore un plan de contingencia y se ponga en marcha cuanto antes ya que se está iniciando un nuevo mes y según se viene escuchando falta mucho tiempo para que los chicos vuelvan a las aulas.

En una entrevista que ofreció a un medio radial el pasado 28 de abril, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta,sostuvo que "Nuestra expectativa es que las clases puedan volver físicamente antes de que termine el año y ahora seguir sosteniendo este enorme esfuerzo de maestros, maestras, estudiantes y familias y buscar el mejor camino para que sigan estudiando desde sus casas".

Además dejó en claro la situación de los alumnos de centros urbanos al afirmar que los primeros que podrían empezar las clases serían los alumnos de la zona de la ruralidad" aunque insistió en que incluso para que estos alumnos puedan volver a las aulas "falta muchísimo". "Tenemos que ser conscientes de que un contacto no deseado puede desatar un nivel de contagio importante si hay una circulación social habitual" remarcó.