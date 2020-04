Tapia: "La prioridad es la salud, no cómo se van a definir los torneos"

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, manifestó en la jornada de hoy que, pese a las distintas versiones, todavía no existe una fecha concreta para el regreso del fútbol y mucho menos la forma en la que se definirán los torneos que quedaron truncos por el coronavirus.

En declaraciones periodísticas, el mandamás afirmó: "No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión".

A su vez, para reforzar la idea, Tapia agregó: "Me sorprende un poco lo que está saliendo... Para nosotros la prioridad hoy es la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos... Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto", concluyó.

¿Fines de mayo y torneo con 30 equipos para el 2022?

Ante las varias versiones que se manejan, una que ha ganado fuerza en las últimas horas es que, debido a la preocupante situación económica de los clubes, la competencia regrese a fines de mayo, pero respetando el estilo europeo. Esto quiere decir con entrenamientos más personalizados, de grupos pequeños de jugadores y partidos a puertas cerradas.

Además, la idea incluiría el hecho de completar la Copa de la Superliga, pero sin descensos, por lo que la temporada entrante contaría con 26 instituciones. Así, paulatinamente se llegará a la cifra de 30, algo previsto para el 2022.