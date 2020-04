Dos mundiales femeninos, postergados

Se trata de las competiciones de la categoría Sub 20 y de la Sub 17. Así lo confirmó en la jornada de ayer la FIFA, quien comprendió que en el marco de la pandemia mundial, los eventos no podrían realizarse.

El Bureau del Consejo de la FIFA para tratar las consecuencias de la pandemia de Covid-19, que se realizó por teleconferencia, dispuso aplazar la Copa Mundial Femenina Sub-20 Panamá-Costa Rica, prevista para agosto próximo; y la Copa Mundial Femenina Sub-17 India 2020, que se iba a jugar en noviembre.

El comunicado difundido por la entidad informó que para la realización de esos torneos se buscarán “nuevas fechas”.

También dispuso “aplazar todos los partidos de selecciones cuya celebración estaba prevista para la próxima ventana de junio de 2020”, masculinos y femeninos.

En el plano masculino determinó, además, organizar debates bilaterales con las confederaciones para las eliminatorias de Qatar 2022 “a fin de ultimar un calendario de partidos revisado en espera de los avances en materia de salud y seguridad”.

Respecto a la Copa Mundial de Futsal Lituania 2020, previsto para septiembre, se resolverá su realización o no a fines de este mes.