Ya hay un equipo argentino que pidió ayuda al Estado para pagar sueldos

Ferro Carril Oeste, club que actúa en la Primera Nacional, es la primera entidad futbolística en iniciar los trámites para solicitar los Programas de Recuperación Productiva (Repro) especiales que lanzó el Gobierno nacional con el objetivo de asistir a las empresas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.



Se trata de una ayuda económica mensual para cubrir parte del salario de los empleados, pero en este caso sin incluir a los futbolistas.



La medida está orientada a empresas pymes, pero Ferro fue el primero solicitarlo entre las instituciones futbolísticas y podría convertirse en un caso testigo para otros clubes.



Mientras definen estrategias en conjunto para superar la crisis que causará el parate por el coronavirus, los clubes empiezan a estudiar las herramientas que puso a disposición el Estado para poder hacer frente, al menos, al pago de los salarios de sus empleados.



Si bien es una herramienta que ya está vigente hace años (fue creada durante la crisis de 2002 en la gestión de Graciela Camaño para contener los despidos), la semana pasada el Gobierno relanzó el programa bajo el nombre "Repro Asistencia por la Emergencia Sanitaria", orientado directamente a paliar la crisis generada por el Covid-19.



Este Repro es una asignación no contributiva a trabajadoras y trabajadores de industrias que se vieron obligadas a detener todos sus circuitos de producción y también los que realizan servicios y que, por el expreso aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, tuvieron que suspender la actividad de todo su personal.



Si bien los clubes no son empresas, padecen la crisis y tienen dificultades para enfrentar el pago de los empleados.



Los ingresos de las instituciones deportivas cayeron abruptamente con el agravante de que no se juega y aún no hay un panorama certero respecto de la vuelta del fútbol.



Ante esta situación, Ferro fue el primero en acercarse al Gobierno para intentar acogerse al beneficio de los Repro, que son entregados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, mientras que Jefatura de Gabinete quien define si corresponde o no su otorgamiento.



"No somos una empresa, pero los clubes somos Asociaciones civiles que empleamos y brindamos servicio a la comunidad. Es por eso que nos presentamos para pedir Repro y nos dijeron que podríamos ingresar en el Programa. Esta semana, hicimos la presentación correspondiente y estamos a la espera de la definición", comentó Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, en declaraciones a la página web Doble Amarilla.



El club de Caballito tiene cerca de 700 empleados, pero el programa tiene una particularidad: se puede utilizar sólo para trabajadores en relación de dependencia. Es decir, quedan afuera aquellos que son eventuales y los monotributistas.



Ferro pide la asistencia del Estado para el pago de sueldos de unos 250 empleados que reúnen las condiciones. Podría recibir del Estado entre 2,5 millones y 4 millones de pesos al mes, beneficio que no puede solicitarse para salarios de los jugadores y del cuerpo técnico.