VIDEO.- Los platenses ya se animan a fabricar sus protectores faciales y hasta difunden tutoriales

Luego de que las autoridades sanitarias nacionales y locales recomendaran a la población el uso de máscaras de protección facial, a fin de que la población sume recursos para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, en La Plata los vecinos ya se animan a fabricar estos dispositivos en sus hogares y hasta graban tutoriales que difunden a través de las redes sociales y WhatsApp.

Por un lado, Maricel, docente de nuestra ciudad, acercó a este medio un video en el que enseña cómo fabricar una mascarilla que protege prácticamente el rostro completo. Para ello se vale de una botella de plástico, un cuchillo, una perforadora de elementos de librería y una tira de tela o plástico que puede ser un crochet y obtiene como resultado una máscara casera.

Por su puesto que además de enseñar, la mujer elaboró una para ella con la idea de cumplir con las recomendaciones de los expertos.

Como se sabe, no es necesario que estos elementos sean los barbijos o máscaras que suelen usarse en el ámbito de la medicina. De hecho, para las autoridades una de las premisas de que las familias puedan elaborar sus propios protectores es que los elementos sanitarios producidos a nivel industrial puedan ser destinados al personal de salud.

Otra idea ocurrente es lo que difundió Alberto Papa, un vecino que supo desempeñarse como supervisor de YPF y que ahora con la pandemia dedicó tiempo en su casa para confeccionar un protector de todo el rostro con un bidón de agua y polietileno.

"Este casco que me puse yo es de policarbonato, es caro, pero se puede hacer con otro material común. Se puede hacer con un filtro y respirar más tranquilo. Pero si yo salgo a la calle o subo al micro con este protector mis gotas de saliva no alcanzan a nadie y tampoco me contagiarían a mí las gotitas con partículas de virus", expresó.

En diálogo con este medio el hombre complementó la información que brinda en el video que "este casco debe ser limpiado continuamente y que le restaría agregarle un filtro de respiración en la parte superior para facilitar la respiración y que la máscara no se empañe

En el marco de la campaña para combatir la pandemia, también se viralizó un tutorial de un joven de San Nicolás sobre la elaboración de un protector con apenas una carpeta de tamaño A4, una vincha de plástico y una tijera. Asì, en tan sólo cinco minutos este usuario de internet logró hacer su dispositivo para protegerse del coronavirus y cuidar a los demás.

Como lo señalaron expertos, las máscaras caseras deben tener un uso limitado, ya que pueden complicar la respiración o dificultar tareas como por ejemplo conducir un auto, con lo cual se recomienda su uso medido y responsable en situaciones que lo ameriten.

En ese sentido el intendente de La Plata, Julio Garro, expresó ayer que el uso de la mascarilla "tiene que acompañar a las medidas de prevención ya establecidas hace más de un mes".

"Esta es una medida que han adoptado muchos países, especialmente aquellos que lograron frenar la curva de contagios. Es necesario que empecemos a utilizarlas todos", remarcó Garro, y valoró: "Cuanta más gente lleve máscara de protección, menos se va a esparcir el virus, y menos personas estarán expuestas a la enfermedad".

Por su parte, la especialista Silvia González Ayala, de la UNLP, detalló que se viene trabajando "fundamentalmente en el uso de máscaras en nuestra comunidad, la forma de incentivar su uso y el modo correcto de usarlos, remarcando que esto, de ninguna manera, reemplaza todas las medidas de prevención establecidas, sino que es algo más para ayudar a disminuir la proliferación del virus que ya está en la comunidad".

Para el médico infectólogo Amadeo Esposto "la máscara de protección facial va a actuar como barrera y va a frenar lo que es inexorable, el crecimiento de la epidemia; su uso, sumado a las medidas que ya se aplican, va a tener un rol".

Y expresó que "teniendo en cuenta que uno puede contagiar aún sin saber que está enfermo, la mascarilla va a evitar que contagiemos".

Cabe destacar que, para que la mascarilla cumpla la correcta función de barrera, es muy importante la correcta confección de la misma. Ante ello, se recomienda a los vecinos consultar el instructivo de las autoridades nacionales en el sitio oficial de la Nación https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo.