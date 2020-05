Tiene 75 años, es discapacitado y varias impericias lo obligan a salir de su casa: “Intento ser activo siempre pero no es suficiente”

Oscar Escalada sufre las deficiencias en el funcionamiento de algunos servicios que hoy por hoy soy considerados esenciales debido al confinamiento que rige por el Covid 19 y sobre todo al tratarse de personas mayores. Ni que hablar cuando ese adulto además, tiene una discapacidad.

Y es el caso de Oscar, que tiene 75 años y además tiene una discapacidad que perjudica su movilidad. El mal funcionamiento del servicio de internet por el cual paga, los problemas del homebanking del Bapro y la falta de atención telefónica de muchos servicios que hoy necesita le están complicando la existencia.

“Desde la semana pasada no tengo internet de Fibertel, no contestan el teléfono y no puedo trabajar enviando material elaborado en mi computadora, ni conectarme con mis hijas o familiares”, se quejó indignado en contacto con este medio.

Agregó que para poder realizar algún trámite necesario como pagar un impuesto o realizar alguna transferencia posee el servicio de 4G en el teléfono, pero claro que no funciona el homebanking del Banco Provincia e incluso tampoco del Nación: “No me puedo conectar con el Banco Provincia ni el Banco Nación. Es periodo de pago de tarjetas, impuestos, cuotas, etc. Tengo 75 años y soy discapacitado (oficialmente establecido con el CUD correspondiente) me obligan a ir al cajero y la cola es enorme”

Si bien Oscar asegura como mucha gente le permite pasar, él no está dispuesto tampoco a pasar por delante personas que son mayores como él porque incluso hubiese tenido la posibilidad de hacerlo desde su casa. Si funcionara todo como corresponde, claro: “Mucha gente generosa y bien dispuesta me invita a no hacer la cola, pero veo que hay otros de mi edad que no son discapacitados y pienso ‘cómo voy a pasar delante de ellos si hubiera podido resolver todo desde mi computadora’”.

Y explicó que para colmo de males, su problema está ligado al equilibrio: "Yo tengo un problema vestibular debido a una operación cardíaca, y a través de un antibiótico que comencé a tomar se me ocasiona este problema, más allá de que yo ya venía con problemas. Se me desató con el antibiótico pero ya venía mal".

Pero más allá de este inconveniente y el certificado que ya le fue otorgado, sentenció que no puede dejar de pagar las cuentas porque se le suman intereses: “Si no pago me cobran intereses, pero tanto el banco como la empresa de internet me cobran por un servicio incompetente, deficiente e ineficaz. Me cambié de compañía y fue aún peor”, agregó.

En tanto, remarcó que siempre suele ser activo porque no quiere caer en la depresión, aunque remarcó muchas veces eso no basta: “No soy una persona depresiva y por el contrario soy sumamente activa, pero a veces eso no es suficiente. Me quejo al diario sabiendo que lo único que pueden hacer es a veces publicarlo, pero ni al banco ni a la empresa de cable le preocupan mis quejas. Me queda expresarme y ayudar a mi salud quejándome. Eso hago”.