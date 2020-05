La Plata busca unificar los criterios con CABA y Conurbano para abrir comercios

En una suerte “golpe de timón” para unificar los criterios de apertura de comercios durante la cuarentena con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y distintas localidades del Conurbano, la Comuna platense elevó anoche una nueva propuesta a la Provincia para la reapertura comercial. Se trata de una “readecuación” de la que el intendente Julio Garro le había entregado el viernes pasado al gobernador Axel Kicillof y que, según remarcaron desde el Municipio, se basó en criterios que fueron “elaborados en conjunto con otros municipios de la red AMBA”.

La nueva propuesta incluye modificaciones respecto a la original. Por caso, se propone la reapertura de 7.240 comercios, incluidos rubros como indumentaria y calzado, y se unificaron con CABA los días en que, según la terminación del DNI, se podría acudir a hacer compras a los locales que se habiliten en esta nueva etapa.

Hay que remarcar que para que todo esto entre en práctica debe obtener, primero, el aval de la Provincia. Si bien no había precisiones respecto a plazos, anoche no se esperaban definiciones inminentes. Y aunque la propuesta no consigna fechas para la puesta en marcha, remarca que “se pondrá en vigencia, de manera inmediata, al momento que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo autorice”.

LOS EJES

En la Comuna se pusieron a reajustar el “plan original” después de la presentación del viernes del presidente Alberto Fernández en conjunto con los gobiernos de la Provincia y la ciudad de Buenos Aires. “Este programa está acompañado de cada uno de los protocolos sanitarios y de atención para una inmediata implementación”, aclararon.

En la Comuna dijeron que con este nuevo plan se apunta a buscar “un equilibrio entre reactivar la economía cuidando a todos los platenses. La salud sigue siendo prioridad. Por eso cada una de las propuestas incluyen todos los recaudos sanitarios y estrictos protocolos para funcionar”.

La propuesta se basa en “aperturas graduales y responsables de comercios de escala barrial”. Esto implica, señalan, priorizar aquellos comercios a los que los trabajadores y consumidores pueden llegar caminando. Y justificaron que “evitar el transporte público sigue siendo necesario para frenar contagios”. Por lo que anticiparon que cuando el gobierno provincial apruebe la propuesta, “el Municipio liberará el estacionamiento medido”.

RUBRO POR RUBRO

¿Cómo se retomaría la actividad comercial en La Plata si la Gobernación da luz verde al pedido? La propuesta señala que en la Ciudad se implementará “el horario comercial de 11 a 17 hs, favoreciendo las horas de mayor temperatura. La primera hora será de atención exclusiva para la población de riesgo”, aclararon.

¿Y qué se habilitaría con la propuesta? De prosperar, el gobierno municipal calcula la reapertura de 7.420 comercios, muchos más que los 4.475 que se había proyectado para la primera etapa de “flexibilización” en el plan original.

La venta minorista quedaría, de este modo, habilitada. “A la propuesta inicial del municipio (jugueterías, librerías, mueblerías, casas de reparaciones, perfumerías, concesionarias de automóviles, electrodomésticos, servicios personales e inmobiliarias) se sumarán los rubros de indumentaria, calzado y mercería “a fin de evitar la competencia desleal con hipermercados”, resaltaron fuentes municipales.

“Se pondrá en vigencia en cuanto el Gobernador lo autorice”, explican desde la Comuna

También solicitaron aval para habilitar los servicios personales, siempre y cuando hayan presentado protocolos. Las peluquerías, por caso, funcionarán “con turno y protocolo riguroso”, aseguran.

Asimismo, se solicitó el aval para que se habiliten los servicios profesionales. Para ello “se trabajó con agremiaciones, colegios, federaciones, cámaras y cajas previsionales en la confección de protocolos sanitarios y de atención”, justificaron.

Otro rubro que retomaría la actividad es el de las mudanzas, pero solo funcionarán sábados y domingos de 7 a 14 hs.

LA INDUSTRIA, CASO POR CASO

Para la actividad fabril propusieron que se evalúe de manera individual. La idea es elevar cada pedido de reactivación con protocolo a la Provincia. Precisamente, respecto a las industrias se supo ayer que están encaminadas las tratativas para habilitar el funcionamiento de otras ocho fábricas en La Plata, que se sumarían a las cuatro que ya recibieron el visto bueno de la Casa de Gobierno.

Trascendió que se trata de ocho empresas que habían logrado una primera aprobación de la Gobernación y se esperaba el visto bueno definitivo para proceder este lunes con su apertura. Son empresas que se dedican a la producción de autopartes, hormigoneras, fabrica de ladrillos, entre otros rubros, que presentaron protocolos para comenzar a trabajar cumpliendo con extremas medidas de salud.

LOS QUE DEBEN ESPERAR

Mientras que otros rubros, por ahora, se quedan afuera de la reactivación. Los gimnasios seguirán suspendidos. “Continúan con la excepción para alquilar equipamiento”, se aclaró.

La gastronomía también debe esperar. “Pueden funcionar bajo la modalidad delivery. El lunes, por decreto, La Plata autorizará la modalidad “Take away” (el retiro de comida por sus locales).

Otro sector que seguirá paralizado es el de la construcción privada. “Se habilitarán en una segunda etapa y funcionará de lunes a sábados de 7 a 14 hs”, afirma la propuesta.

Por último, también las ferias seguirán suspendidas. “Las únicas exceptuadas para funcionar son las históricas de verduras y frutas”, remarcan.

Según el DNI

Ahora bien, para acudir a los comercios que se habiliten ahora se dispondrá de un cronograma según el DNI, que, una vez más, regirá sólo si la Provincia lo habilita. “Para evitar confusiones de los vecinos -explicaron-, decidimos implementar un mismo criterio de salidas que Capital Federal: los DNI terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 podrán salir a hacer comprar los días pares. Los DNI terminado en 1, 3, 5, 7 y 9, en días impares. Aunque, a diferencia de lo anunciado por CABA, “el sábado hay actividad comercial, el domingo todos los vecinos deberán quedarse en sus casas”.

SIN SALIDAS RECREATIVAS

Por último, a diferencia de las disposiciones porteñas, desde la comuna platense resaltaron que “en este momento hay que evitar la concentración de gente” y por ese motivo rechazaron habilitar las salidas recreativas. “Los menores solo podrán acompañar a un mayor a un comercio de cercanía”.

Así las cosas, a la pregunta que más se escuchó ayer entre los comerciantes, “¿voy a poder abrir o no?”, la respuesta sigue siendo que, por el momento, no se sabe. Lo resolverá la Provincia. Mientras, por la falta de precisiones -y definiciones-, entre los comerciantes, empresarios y profesionales platenses reina la confusión.