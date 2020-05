Fuerte polémica por la eficacia de los testeos rápidos de coronavirus

Los testeos rápidos que se pusieron en práctica días atrás en terminales de trenes y que se usan para detectar si una persona estuvo infectada por el coronavirus sin haber sido diagnosticada, quedaron en medio de una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.

Según explican desde el Gobierno, los test serológicos se utilizan para hacer estudios epidemiológicos de la enfermedad en el país y aclararon que fueron donados por una empresa privada y no adquiridos a China por el Estado. Además negaron que sean “defectuosos” ya que “a nivel mundial se sabe que ninguna de esas pruebas tiene 100 por ciento de eficacia”.

Desde la oposición relativizan su eficacia. La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña presentó un pedido de informes al Gobierno para que brinde detalles sobre las donaciones de test, que aseguró que fueron recibidos de China, y que no funcionarían para detectar el virus del COVID-19.

Al respecto, advirtió que “esta situación nos preocupa sobremanera porque tememos que no sean los únicos test que se usan en Argentina que tienen fiabilidad menor al 80 por ciento”, señaló Ocaña quien presentó el proyecto junto a la firma de los diputados Cristian Ritondo, Carmen Polledo, Claudia Najul, José Cano, entre otros.

La oposición quiere conocer cómo fue el proceso de compra por parte de la empresa Petroquímica Cuyo -la que los habría donados- y si realizó la compra con la aprobación previa por parte del Ministerio de Salud y si la importación generó gastos al Estado Nacional. “Es menester resaltar que los test fueron aprobados por el ANMAT con posterioridad a la donación, situación que también nos sorprende y hace dudar”, indicó la diputada.

“La falla en estos test y su utilización podría hacer subestimar epidemiológicamente la circulación del virus en la población, y produciría una toma de decisiones erróneas por parte del gobierno, que pondría en peligro a la sociedad y hubiera sido en vano todo el esfuerzo realizado”, expresó Ocaña. Asimismo, la legisladora nacional advirtió que los test recibidos, que fueron aprobados por ANMAT, pertenecen a la empresa Zhuhai Livzon Diagnostics, y que países como India los devolvió y prohibió su uso debido a su baja calidad para detectar la enfermedad.

En ese sentido, Ocaña alertó que “lo que nos ha alarmado aún más es que estos test fueron los que se usaron en las estaciones de Constitución, Retiro y Once, habiéndose utilizado 1.200, con solo 8 casos positivos, siendo sumamente esto llamativo en virtud de que la región metropolitana es el área con mayor circulación viral en el país”.

Lo que dice el gobierno

En cuanto a la eficacia de las pruebas, las fuentes gubernamentales señalaron que “a nivel mundial se sabe que ningún test tiene 100 por ciento de sensibilidad y especificidad”. En la misma línea, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, subrayó vía Twitter que “las tiras reactivas (conocidas como test rápidos) usadas por @msalnacion en las estaciones de Constitución, Retiro y Once son adecuadas para hacer estudios epidemiológicos. Tienen una sensibilidad de 80%, siendo de las mejores que testeamos en el país para detectar IgG”.

Fuentes del Ministerio de Salud explicaron que “hay diferentes tests; está el que busca el virus, que puede ser un antígeno o el genoma y que tiene validez diagnóstica y epidemiológica, de seguimiento para las personas, para el alta (por ejemplo la PCR), y están los test serológicos que buscan anticuerpos, que pueden ser los más precoces que son la IgM y la IgG”. En este caso, continuaron, “los test rápidos serológicos que se hicieron en el Ministerio fueron donados. Cuando llegaron, se le pidió la validación al Conicet y al Mincyt, lo pedimos antes de planificar el estudio. Allí en la devolución nos dijeron que en la IgM la sensibilidad es baja y recomendaban no usarla y en la IgG tiene un promedio de 80% de sensibilidad y que recomendaban observar bien específicamente al ser tenue para evaluar el positivo”.

“ANMAT no aprobó el test para comercializar, pero sí para este estudio en particular. Lo que nosotros vamos a tener es una foto de las personas que tienen anticuerpos positivos en Argentina, sabiendo que si la sensibilidad es del 80%, puede haber un 20% más y este dato lo tuvimos en cuenta. Es incorrecto decir que los test son defectuosos, porque decir eso significa decir que no cumple con lo que promete y esto no es así”, concluyeron las fuentes sanitarias.