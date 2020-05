Flexiones y sentadillas en la calle para reclamar la vuelta de los gimnasios

El brote de la pandemia de Covid-19 condujo a decretar el estado de alarma en la mayoría de países del mundo, lo que provocó cierres de industrias y comercios, entre ellos los espacios para realizar actividad física como los gimnasios.

Ante esto, ciudadanos de Florida (EEUU), reclamaron por la reapertura de estos centro de entrenamiento con una particular metodología: se pusieron a hacer flexiones y sentadillas en plena calle.

“La gente dice: ‘acabas de demostrar que no necesitas el gimnasio’, pero no se trata de eso. Se trata de miles de empleados que están sin trabajo en Florida”, explicó el responsable de la movilización, Travis LaBazzo, a ‘Buzzfeed News’, que defendió la verdadera razón de la protesta.



Here’s the group demonstrators in Florida doing push-ups on the street and calling for gyms to reopen pic.twitter.com/5aDyMgwhHu