“Ojalá pueda quedarme en Gimnasia después de junio”

La voz de Jhonathan Agudelo suena tranquila. El colombiano, con tono respetuoso va contando lo que está viviendo, y de a poco, muestra la incertidumbre que hoy tienen sus días con respecto a su futuro. El delantero llegó a Gimnasia a comienzos de este año a préstamo por 6 meses, por lo que su vínculo con el Lobo solamente va hasta el 30 de junio. El dueño de su pase es el Cúcuta colombiano, por lo que serán fundamentales las charlas que puedan llegar a tener los directivos albiazules con el representante del futbolista, obviamente, con sus pares colombianos.

Agudelo está en nuestra ciudad solo, pasando la cuarentena como puede. Dentro el espacio que tiene en su departamento, sigue al pie de la letra con los trabajos que indicó el cuerpo técnico y entrena diariamente para mantenerse bien. Gracias a la tecnología se conecta con familiares, amigos y compañeros, con los que puede hablar y pasar el rato.

Días atrás por ejemplo, tuvo un llamado muy especial que lo sorprendió, era nada más y nada menos que Diego Maradona en una videollamada. “Sí, hablamos un rato. Fue una linda sorpresa. Me preguntó cómo estaba, cómo iba pasando la cuarentena, cómo me sentía. Fue lindo recibir su llamado preocupándose por cómo estaba uno”, cuenta.

“La verdad es que uno está con mucha incertidumbre, yo hablo con mi representante pero el no tiene novedades, nadie lo ha llamado. Conmigo tampoco habló nadie”, dice Jhonathan sobre su situación, y remata, “yo supongo que la semana que viene alguna novedad debería haber”.

Gimnasia en este 2020, desde fines de enero a mediados de marzo jugó apenas nueve partidos (siete de la Superliga, uno por Copa Argentina y el restante en el debut de la Copa de la Superliga), pero Agudelo no pudo estar en algunos por lesión. Arrancó siendo titular con Vélez, Huracán (hizo el gol del empate) y Patronato, pero a los 19 minutos del primer tiempo ante el Patrón debió salir lesionado. Se perdería los encuentros con Rosario Central, Independiente, Sportivo Barracas (Copa Argentina), y ya con Atlético Tucumán integró el banco de suplentes pero no ingresó. Le tocó entrar en el segundo tiempo ante Boca en el cierre de la Superliga, y posteriormente en el arranque de la Copa de la Superliga fue titular frente a Banfield.

El cuerpo técnico lo quiere; la dirigencia mens sana también desea que pueda quedarse aunque la última palabra será del propio futbolista. Desde la sede de calle 4 no están dispuestos a pagar un nuevo préstamo en dólares, y esperan poder llegar a un acuerdo con el club colombiano para extender el préstamo un tiempo más. El jugador también desea quedarse y así se lo manifestó a este medio: “Estoy muy cómodo en el club, todos me han tratado muy bien y ojalá pueda seguir jugando en Gimnasia. El fútbol argentino me gusta y me encantaría poder seguir acá para aportar lo mío al equipo, ojalá pueda quedarme en Gimnasia después de junio”, dice esperanzado.

“Ya vi el gol con Huracán un montón de veces, fue una alegría. Fue muy lindo”, cuenta, y la contrapartida fue la chance desperdiciada en la última fecha ante Boca en la Bombonera, y el cabezazo desde una inmejorable posición, “volví a mi casa y no pude pegar un ojo en toda la noche pensando en esa jugada. Me quedé con mucha bronca porque el Bochi (Licht) me tiró un muy buen centro”, expresa.

Los directivos Triperos todavía no han avanzado y están analizando los pasos a seguir.

Todo dependerá de lo que pase con la vuelta del fútbol después de la pandemia, y lo que quiera también hacer el Cúcuta con el jugador. Agudelo, mientras tanto, espera una definición, aunque aclara, “si es por mi, yo quiero quedarme en Gimnasia”.